¿Por qué la Selección Argentina ya ganó su grupo en el Mundial 2026 a falta del partido con Jordania?

La victoria de Argelia frente a Jordania supone una alegría de peso para la Selección Argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegarán a su último encuentro de la fase de grupos como líderes de la zona. Un cambio en la normativa por parte de la FIFA de cara a esta edición de la Copa del Mundo es la clave. A pensar poco a poco en 16avos.

Con marcador de 2-1 venció Argelia a Jordania en San Francisco. Un resultado que hace que, si bien quede a 3 puntos de la Selección Argentina junto a Austria, no cambiará el lugar del equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi tras el triunfo frente a los centroeuropeos. Los sistemas de desempate de la fase de grupos cambiaron para esta edición del certamen y dejan en claro que son justamente los enfrentamientos entre los miembros del grupo quienes son el primer factor a la hora de decidir las posiciones en la tabla de las planillas.

La ecuación es sencilla. Gracias a sus victorias ante Austria y Argelia, Argentina ya no podrá ser alcanzada por ninguno de ellos en caso de igualdad de puntos. Los 5 goles anotados hasta la fecha por Messi durante la fase de grupos harán que el equipo de Scaloni llegue a la última jornada frente a Jordania como líder de su zona y con la posibilidad de rotar. Se espera que en el duelo que será disputado en la ciudad de Dallas el día 27 de junio veamos caras nuevas en cuanto al 11 inicial se refiere según los planes del cuerpo técnico.

El resultado también deja en claro que Argentina se medirá ante el segundo del Grupo H. Una zona donde se encuentran ubicados combinados de la talla de Uruguay y España. Recordemos que ahora mismo ambos equipos deben medirse durante la última jornada de la fase de grupos. También puede darse el escenario donde el equipo de Lionel Scaloni tenga que medir fuerzas ante Cabo Verde o Arabia Saudita si se dan diferentes resultados en el fixture.

Argelia remontó y venció por 2-1 a Jordania: GETTY

El triunfo de Argelia frente a Jordania sentencia a la zona en favor de los vigentes campeones del mundo. Argentina ya sabe que jugará el próximo viernes 3 de julio en el inicio de las fases de eliminación directa. Los 5 goles de Messi y la combinación de resultados vista hace algunas horas en la ciudad de San Francisco sentencian todo de acuerdo con las cifras.

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Messi nunca fue eliminado en fase de grupos

Durante 35 ediciones de fase de grupos para Lionel entre su carrera por el mundo de clubes y selecciones jamás lo hemos visto hincar la rodilla. Solamente con la Selección Argentina, el 10 acumula siete fases iniciales de la Copa América superadas. Con lo conseguido horas atrás, ya son 6 copas del mundo de manera consecutiva en las que asegura su presencia en la segunda parte del certamen de acuerdo con los archivos de archivo.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega ya están clasificadas. En cuanto a las selecciones que ya se encuentran eliminadas matemáticamente, aparecen combinados como Haití, Turquía, Túnez y Jordania. Se espera por muchas rotaciones en el tercer partido de la Scaloneta.

Datos claves

Argentina aseguró el liderato del grupo gracias al triunfo de Argelia ante Jordania.

aseguró el liderato del grupo gracias al triunfo de Argelia ante Jordania. El delantero Lionel Messi acumula cinco goles anotados durante esta fase de grupos.

acumula cinco goles anotados durante esta fase de grupos. La selección de Argentina disputará la ronda de dieciseisavos de final el 3 de julio.