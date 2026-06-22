Zlatan Ibrahimovic: ”Messi hizo 5 goles en 2 partidos y yo tengo 0 goles en 2 Mundiales”

El sueco, en su rol como comentarista, se rindió ante los números de Leo en sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi otra vez fue figura en un partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. En este caso, luego de los 3 que anotó vs. Argelia en Kansas City, al marcar los dos goles de la victoria 2 a 0 sobre Austria en el AT&T de Dallas, por la segunda jornada de la Fase de Grupos de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De esta manera, Leo hilvanó 6 MVP consecutivos: Australia, Países Bajos, Croacia, Francia (todos estos entre cuartos de final y final de Qatar 2022), Argelia y el mencionado encuentro con los austríacos, estadística que no hace más que exponer que es el mejor jugador del planeta, incluso hoy cuando está a horas de cumplir 39 años.

Al respecto, el que llenó de elogios a Leo fue su excompañero en el FC Barcelona Zlatan Ibrahimovic, que en su rol de comentarista de la cadena Fox Sports, comparó los números del capitán de la Selección Argentina con los suyos en la Copa del Mundo: ”Hay momentos que parece humano como en el penal errado, en otros no parece humano, es Messi, y no ha jugado ante Jordania, no sé donde terminará, 5 goles en 2 partidos, yo tengo 0 goles en 2 mundiales”.

Asimismo, con una sonrisa en su rostro, el sueco le deseó al rosarino que continúe por el mismo camino el resto de la competencia: ”Estoy feliz por él, espero que siga así, su cumpleaños en en dos días, disfrutémoslo, todos disfrutamos verlo jugar, maravilloso, no hay palabras”.

Lionel Messi suma 18 goles en la Copa del Mundo. Getty Images.

Lionel Messi es el líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi ya suma 5 tantos en lo que va de la Copa Mundial 2026. Con esa cifra en tan solo dos encuentros jugados encabeza la tabla de goleadores del certamen. Además, es el máximo goleador en la historia del torneo con 18 tantos (ya superó por dos a Mirsolav Klose, el único puntero de la clasificación con 16 anotaciones hasta el 16 de junio pasado en el que Leo le marcó 3 a Argelia).

Publicidad

El nuevo récord de Lionel Messi en la Copa del Mundo

Lionel Messi, al anotarle a Austria este lunes 22 de junio, hilvanó 6 partidos consecutivos marcando goles en la Copa del Mundo. De esta manera, igualó el récord que hasta el momento solo ostentaban Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970). Si marca frente a Jordania, será el primero en la historia en hacer goles en 7 partidos de la competencia uno tras otro.

En síntesis