Por qué Luka Modric usa máscara en el Mundial 2026

El capitán croata y un aspecto particular en su quinta Copa del Mundo.

Luka Modric, el capitán y emblema de la Selección de Croacia está disputando su quinta Copa del Mundo, a sus 40 años. Sin embargo, su aspecto es más el de un gladiador que el del motor y cerebro del seleccionado balcánico, ya que utiliza una máscara protectora.

La razón por la que Luka Modric usa máscara en el Mundial 2026 es debido a una doble fractura en su mejilla, sufrida en abril pasado y de la que debió ser operado. Modric colisionó con Manuel Locatelli en un duelo aéreo y, en ese choque, sufrió la mencionada lesión en el hueso malar que lo obligó a pasar por el quirófano.

Luka Modric sufrió una doble fractura en el hueso malar de su mejilla en abril. (Getty)

Desde aquel Milan-Juventus, Modric estuvo de baja hasta finales de mayo, cuando regresó para la última fecha de la temporada con el nerazzurri, partido en el que utilizó la máscara protectora, al igual que lo hizo en los amistosos preparatorios contra Bélgica y Eslovenia, y como lo está haciendo ahora en la Copa del Mundo.

Modric usa la máscara desde su regreso a las canchas a finales de mayo. (Getty)

El grupo de Croacia en la Copa del Mundo

Croacia fue sorteado como parte del Grupo L del Mundial 2026, el cual comparte con Inglaterra, Ghana y Panamá.

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En orden, deberá enfrentar a Inglaterra el 17 de junio en el AT&T Stadium ed Arlington Texas; a Panamá el 23 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá, y a Ghana, el 27 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.