Por qué no juega Aurélien Tchouaméni en Francia vs. Irak por el Mundial 2026

El mediocampista de Real Madrid fue titular ante Senegal y jugó todo el partido, pero Didier Deschamps lo sacó del equipo.

Este lunes por la tarde, la Selección de Francia se mide ante Irak por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un duelo clave para la tabla de posiciones. El partido que se disputa en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, comienza a las 18 horas de Argentina, pero lo sorprendente es la ausencia de Aurélien Tchouaméni en la formación inicial.

Cabe recordar que fue titular ante Senegal en el triunfo correspondiente a la primera fecha del certamen, por lo que se esperaba que vuelva a serlo en este compromiso que podría significar la clasificación a los dieciseisavos de final. De hecho, jugó los 90 minutos y terminó el cotejo sin ninguna dificultad física y eso hace que sorprenda aún más su suplencia en este encuentro.

Aurélien Tchouaméni, mediocampista de Francia. (Getty Images)

Lo cierto es que Tchouaméni no juega ante Irak. En ese sentido, hay que resaltar que no se trata de una cuestión física, sino que es por una decisión táctica y relacionada a lo futbolístico. Por ese motivo, Didier Deschamps determinó que debía ocupar un lugar en el banco de suplentes, donde podría ser utilizado como posible variante en caso de ser necesario a lo largo del partido.

Las formaciones de Francia – Irak

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Aurélien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

La formación titular de Francia ante Irak en el Mundial 2026.

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Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ali Jassim; Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi.

Qué canal pasa Francia vs. Irak por el Mundial 2026

El compromiso entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-.