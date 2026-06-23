Por qué no juega Bernardo Silva hoy en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

El futbolista que pidió Mourinho para reforzar al Real Madrid iniciará en el banco un duelo clave para el seleccionado luso.

Tras un decepcionante estreno en el que no pasó del empate 1-1 ante Congo, la Selección de Portugal está obligada a ganarle este martes en Uzbekistán no solo para recomponer el vínculo de confianza de sus hinchas, sino especialmente para no complicar en exceso sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final de un Mundial al que llegó entre las candidatas al título.

No conforme con el rendimiento del equipo en ese primer partido, Roberto Martínez decidió hacer modificaciones a la alineación para salir a jugar en el NRG Stadium de Houston. Respetándole su lugar a Cristiano Ronaldo, el que pagó en el ataque fue Bernardo Silva, quien iniciará el encuentro entre los suplentes.

¿Por qué no juega Bernardo Silva?

Aunque su inclusión como relevo en el banco de suplentes invita a sospechar que la salida de Bernardo Silva solo respondió a una decisión táctica de Roberto Martínez para dar lugar al ingreso de Joao Félix en el ataque, el diario portugués A Bola dio cuenta de una molestia física que lo habría sacado del once.

El futbolista que José Mourinho pidió especialmente como refuerzo para Real Madrid tiene de todos modos su camiseta número 10 dispuesta en el vestuario como el resto de sus compañeros en condiciones de tener acción y desde el cuerpo médico del seleccionado no se ha dado a conocer ningún parte médico al respecto.

La alineación confirmada de Portugal

El seleccionado luso saldrá al terreno de juego con Diogo Costa; Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Pedro Neto.