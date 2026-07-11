Por qué no juega Bukayo Saka hoy en Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

El seleccionado inglés presenta dos variantes con respecto a la alineación que jugó los octavos de final ante México.

Confirmada por Tomas Tuchel la alineación con la que la Selección de Inglaterra saldrá a afrontar su partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami, hay dos modificaciones respecto al equipo que saltó al terreno de juego en los octavos de final contra México.

Una de ellas fue obligada, producto de la expulsión de Jarell Quanash en dicho encuentro, cuyo lugar lo ocupará John Stones, corriéndose Konsa al lateral derecho. La otra fue por decisión del entrenador, debido a que Bukayo Saka iniciará en el banco de suplentes.

¿Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. Noruega?

Thomas Tuchel volvió a darle un voto de confianza a Noni Madueke para ocupar un lugar en la mitad de la cancha, incluso cuando el futbolista no venía teniendo buenos rendimientos en el certamen y había perdido la titularidad. La presencia de Bukayo Saka en el banco de suplentes marcaría solo una decisión táctica del entrenador, pero lo cierto es que el jugador había presentado algunas molestias físicas en los últimos días que habría terminado de influir en la decisión.

Bukayo Saka en su arribo al Hard Rock Stadium.

Confirmada la presencia de Rice

Un futbolista que había estado en duda hasta último momento había sido Declan Rice, quien no solo arrastraba molestias en la zona lumbar y los isquiotibiales, sino que además había sido aislado del grupo por contraer un virus que no lo dejó entrenarse ni miércoles ni jueves.

Finalmente, el mediocampista se recuperó de ese cuadro de enfermedad, practicó este viernes y hará el esfuerzo físico de ponerse a disposición del seleccionado inglés en busca de sacar boleto a semifinales.

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Las formaciones de Inglaterra y Noruega

Así las cosas, la Selección de Inglaterra alineará con Jordan Pickford; John Stones, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Noruega haría lo propio con Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe, Julian Reyerson; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard, Andreas Schjeldrup; Alexander Sorloth y Erling Haaland.

Data clave

Thomas Tuchel confirmó el once titular de Inglaterra frente a Noruega.

confirmó el once titular de Inglaterra frente a Noruega. John Stones ocupará el lugar del expulsado Jarell Quansah en la alineación.

ocupará el lugar del expulsado Jarell Quansah en la alineación. Bukayo Saka comenzará como suplente debido a una decisión táctica del entrenador.