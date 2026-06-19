¿Por qué no juega Christian Pulisic hoy en Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026?

Este viernes, la Selección de Estados Unidos tiene la oportunidad de seguir los pasos de México y ser la segunda clasificada oficialmente a los 16avos de final del Mundial 2026. Para lograrlo, será necesario lograr una victoria contra Australia, pero deberá hacerlo sin su máximo estandarte: Christian Pulisic.

Según informaron medios norteamericanos, Christian Pulisic arrastra una lesión en su pantorrilla izquierda, por lo cual fue desafectado para el partido vs. Australia. Fue la misma lesión que lo hizo salir en el entrentiempo contra Paraguay, en el primer partido.

Christian Pulisic será baja este viernes vs. Australia. (Getty)

El 10 de Estados Unidos es uno de los líderes del equipo y la carta clave en la ofensiva de los norteamericanos, como quedó demostrado en sus 45 minutos en campo contra Paraguay, donde fue el principal generador de juego del seleccionado norteamericano que se fue al descanso 3 goles arriba.

Posiciones del Grupo D

Fixture del Grupo D