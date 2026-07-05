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Mundial 2026

Por qué no juega Raphinha en Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

El crack de Barcelona está en el banco de suplentes tras ser titular en los dos primeros partidos de la Copa del Mundo.

Raphinha, figura de la Selección de Brasil.
© GettyRaphinha, figura de la Selección de Brasil.

Este domingo, Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinante para conocer al clasificado entre los 8 mejores y al nuevo eliminado. En ese sentido, lo que más llama la atención es la ausencia de Raphinha, que no integra la formación inicial del pentacampeón.

Cabe recordar que el futbolista de Barcelona es una pieza clave del equipo. Por eso fue titular ante Marruecos y Haití, partido en el que sufrió una lesión muscular y debió ser reemplazado a los 40 minutos del primer tiempo. Por ese motivo, no fue parte de los encuentros ante Escocia y tampoco ante Japón por los 16avos de final del Mundial.

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Raphinha, figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

Raphinha, figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

Lo cierto es que Raphinha no juega por precaución. Luego de someterse a un tratamiento intensivo para acelerar el proceso de recuperación, ocupa un lugar en el banco de suplentes y está a disposición en caso de emergencia. Así las cosas, Carlo Ancelotti optó por tenerlo como posible variante por si el desarrollo del cotejo lo obliga a utilizar al zurdo de 29 años.

La formación de Brasil ante Noruega

El cuadro final del Mundial 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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