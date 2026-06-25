Prode del Mundial 2026: la predicción exacta de la IA para los resultados de este 26 de junio

Sigue la definición de la fecha 3 del Mundial 2026 y, como viene sucediendo desde que comenzó esta última jornada, se disputarán seis compromisos, correspondientes a los Grupos G, H e I.

Para aquellos futboleros que siguen la Copa del Mundo con el plus de participar de los pronósticos deportivos mediante el prode, desde Bolavip consultamos con la Inteligencia Artificial de Google para acercar los resultados más factibles de los seis partidos que se disputarán este viernes 26 de junio.

España va por la clasificación como líder ante Uruguay

Los partidos que habrá el viernes 26 de junio

Senegal – Irak | 16:00 | Grupo I

Noruega – Francia | 16:00 | Grupo I

Uruguay – España | 21:00 | Grupo H

Cabo Verde – Arabia Saudita | 21:00 | Grupo H

Bélgica – Nueva Zelanda | 00:00 | Grupo G

Irán – Egipto | 00:00 | Grupo G

Los resultados de la IA para cada partido

Noruega 1-3 Francia

Análisis: Francia sigue siendo uno de los pesos pesados indiscutidos. Tienen recambio, explosión en las bandas y una delantera letal. Noruega, por su parte, depende muchísimo de lo que puedan generar Martin Ødegaard y, por supuesto, la contundencia de Erling Haaland. Noruega va a lastimar porque tiene con qué, pero la profundidad del banco francés y su jerarquía colectiva van a terminar inclinando la balanza en el segundo tiempo.

El factor clave: la capacidad de la defensa francesa para aislar a Haaland.

Predicción Exacta: Noruega 1 – 3 Francia

Senegal 2-0 Irak

Análisis: un choque de estilos bastante marcado. Irak es un equipo aguerrido, táctico y que va a salir a proponer un bloque bajo para cerrar los espacios. Sin embargo, los africanos tienen una superioridad física y atlética notable. Con jugadores en las mejores ligas de Europa, Senegal tiene el desborde y la potencia necesaria para destrabar el cerrojo asiático sin pasar demasiados sobresaltos.

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El factor clave: la pelota parada y el juego aéreo, donde Senegal saca muchísima ventaja.

Predicción Exacta: Senegal 2 – 0 Irak

España 2-2 Uruguay

Análisis: ¡El partidazo de la fecha! Acá chocan dos filosofías. Por un lado, la España del toque, la posesión, el control del mediocampo y las triangulaciones. Por el otro, el Uruguay de Marcelo Bielsa: presión asfixiante, intensidad al 100%, transiciones a la velocidad de la luz y un mediocampo de lujo (con Valverde a la cabeza). A España le suele costar contra equipos que lo presionan tan arriba y no lo dejan pensar, pero Uruguay puede quedar expuesto atrás si falla en la primera línea de presión. Va a ser un espectáculo hermoso.

El factor clave: quien domine el mediocampo dictará el ritmo. Si España logra salir limpio, lastima. Si Uruguay roba alto, no perdona.

Predicción Exacta: Uruguay 2 – 2 España

Cabo Verde 1-1 Arabia Saudita

Análisis: un duelo mucho más parejo e impredecible de lo que parece. Los “Tiburones Azules” de Cabo Verde vienen demostrando en los últimos años un crecimiento enorme, siendo un equipo vertical y muy atrevido. Arabia Saudita tiene a su favor un mayor roce mundialista reciente y una liga local que invirtió millones para subir el nivel competitivo de sus jugadores. Va a ser un partido muy trabado en el medio, de detalles y pocos riesgos.

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El factor clave: la paciencia saudita frente a los contragolpes rápidos del conjunto africano.

Predicción Exacta: Cabo Verde 1 – 1 Arabia Saudita

Egipto 1-1 Irán

Análisis: este va a ser un partido de ajedrez puro. Son dos selecciones que se caracterizan históricamente por su orden táctico, bloques defensivos sólidos y por cederle la iniciativa al rival. Irán es un equipo muy físico y combativo en el mediocampo, especialista en ensuciar el juego de las potencias. Egipto, por su parte, intentará aprovechar las transiciones rápidas y buscar alguna genialidad de sus delanteros, pero le va a costar encontrar espacios. Promete ser un encuentro muy cerrado, de pocos goles, donde el que cometa un error en la salida lo va a pagar carísimo.

El factor clave: la efectividad en las jugadas de pelota parada, ya que de jugada en movimiento va a ser difícil romper el cero.

Predicción Exacta: Egipto 1 – 1 Irán

Nueva Zelanda 0-3 Bélgica

Análisis: acá hay una diferencia de jerarquía evidente. Aunque la “Generación Dorada” de Bélgica ya haya quedado atrás, su recambio sigue teniendo figuras consolidadas en las mejores ligas de Europa, con jugadores muy explosivos, como Jérémy Doku, y mediocampistas de buen pie. Nueva Zelanda (los All Whites) es un equipo voluntarioso, con buena envergadura física para el juego aéreo, pero sufre muchísimo cuando le mueven la pelota rápido a ras del piso. Los belgas van a dominar la posesión desde el minuto uno y es cuestión de tiempo para que caiga el primer gol.

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El factor clave: la velocidad de circulación de balón de Bélgica. Si juegan a uno o dos toques, desarticulan fácil a la defensa neozelandesa.

Predicción Exacta: Nueva Zelanda 0 – 3 Bélgica

Las posiciones de los Grupos del Mundial 2026