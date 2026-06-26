Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente contra Jordania: “Va a arrancar después”

El seleccionador argentino confirmó que el capitán arrancará el partido en el banco y tendrá minutos.

La Selección Argentina enfrenta este sábado a su par de Jordania para completar la fase de grupos del Mundial 2026. Un partido que no modifica nada, ya que la campeona del mundo ya ganó el Grupo J, mientras que su rival no tiene chances de avanzar a la ronda de 16avos de final.

En ese contexto, Lionel Scaloni brindó hoy una conferencia de prensa en la que se refirió a varios temas relacionados con el partido. El más importante, que Lionel Messi, el capitán argentino, no formará parte del once inicial y comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Los mejores partidos del Mundial 2026 están en Disney+

“Leo [Messi] va a ir al banco“, confirmó Lionel Scaloni, ante la pregunta inicial de Enrique Macaya Marquez. “Va a arrancar después“, agregó el seleccionador argentino, que prefirió guardarse el once para confirmarlo en la jornada del sábado, antes del partido.

Messi comenzará el partido desde el banco contra Jordania. (Getty)

De todas formas, el seleccionador argentino advirtió que habrá bastantes cambios: “Los chicos que mañana van a jugar, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria, del proceso y gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos.”, destacó.

“Esos chicos, cuando no juegan, son los primeros en entrenar al otro día. Como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darles minutos, se la doy. Creo que la merecen, son grandes jugadores, y el anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera”, agregó. “El equipo puede ser diferente en nombres pero intentaremos jugar de la misma manera.”

Publicidad

Cuándo, dónde y contra quién juega Argentina los 16avos de final

La Selección Argentina ya se quedó con el primer puesto del Grupo J, sin importar el resultado del partido vs. Jordania. A raíz de ello, ya tiene confirmado que jugará el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, desde las 19:00hs en horario argentino.

Su rival será la Selección que termine en el segundo puesto del Grupo H, grupo que se está definiendo este jueves y que incluye las selecciones de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Tabla del grupo de Argentina en el Mundial 2026

Publicidad

Fixture del Grupo J