La probabilidad exacta que tiene Uruguay de jugar con Argentina en 16avos del Mundial 2026, según la predicción de la IA

En el marco de la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial 2026, en el Estadio AKRON de Guadalajara, la Selección de Uruguay se enfrenta a la Selección de España en búsqueda de una victoria que le permita asegurarse la clasificación a los 16vos de final del certamen.

Luego de empatar 1 a 1 con Arabia Saudita y 2 a 2 con Cabo Verde, el equipo comandado por Marcelo Bielsa llega casi obligado a ganar para poder avanzar de ronda. Un empate puede meterlo en la próxima fase dependiendo de otros resultados, mientras que con una derrota quedará eliminado.

En este sentido, quien está atento al resultado de este partido es la Selección Argentina. Esto se debe a que tras ganar el Grupo J, en 16avos de final espera por el segundo del Grupo H, por lo que cuenta con chance de enfrentarse a los Charrúas en esta instancia, el próximo viernes 3 de julio en Miami.

La probabilidad exacta de que Argentina y Uruguay se enfrenten en 16avos de final del Mundial, según la IA

Teniendo en cuenta que hay 9 resultados posibles, según la predicción de la Inteligencia Artificial de Gemini, solamente dos ponen a Uruguay como segundo de grupo. De esta manera, la probabilidad exacta de que haya un enfrentamiento ante Argentina es del 22,2%.

Uno de estos resultados que ubica al elenco sudamericano como segundo de su grupo es empatar con España (que quedaría en la primera posición) y que Cabo Verde empate por la misma cantidad de goles ante Arabia Saudita, por lo que así los africanos terminarían terceros.

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La otra posibilidad es que la Celeste le gane a la Roja y que el elenco africano haga lo propio ante los árabes, con la particularidad de que tiene que ser por mayor diferencia de gol. Con este escenario los de Bielsa también quedarán en la segunda posición del Grupo H.

La tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Datos claves

Uruguay se enfrenta a España en Guadalajara buscando clasificar a 16vos del Mundial 2026.

se enfrenta a España en Guadalajara buscando clasificar a 16vos del Mundial 2026. Marcelo Bielsa comanda a la selección charrúa, que suma dos empates en el torneo.

comanda a la selección charrúa, que suma dos empates en el torneo. 22,2% es la probabilidad según Gemini de un cruce entre Argentina y Uruguay.