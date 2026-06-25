Los dos mediocampistas que buscará Real Madrid si no puede contratar a Enzo Fernández

El argentino es la prioridad de José Mourinho, pero la directiva maneja alternativas por si no hay acuerdo con Chelsea.

Real Madrid tiene decidido salir a buscar un nuevo cerebro para su equipo y Enzo Fernández es el principal apuntado. El argentino fue un pedido de José Mourinho, pero en las oficinas de Florentino Pérez saben que no es sencillo sacarlo de Chelsea. Por esa razón, ya se manejan alternativas.

El volante argentino solo se irá de los Blues a cambio de una cifra cercana a las 120 millones de libras. Si bien el Merengue está lejos de bajarse de la negociación, The Athletic reveló que hay otros dos futbolistas que están en carpeta si las negociaciones no llegan a buen puerto.

Se trata de Mateus Fernandes, alguien que conoce la Premier League porque juega en West Ham United; y Ayyoub Bouaddi, el marroquí que se desempeña en el Lille. Dos alternativas un poco más accesibles desde lo económico para el gigante de la capital española.

De todas formas, el medio remarca que la opción que más le gusta a The Special One sigue siendo Enzo Fernández, que actualmente se encuentra defendiendo la Copa del Mundo en Estados Unidos con la Selección Argentina.

La temporada de Matheus Fernandes

En la última temporada, defendiendo la camiseta del West Ham, Matheus Fernandes disputó un total de 42 partidos, con un saldo de 5 goles y 5 asistencias. Desafortunadamente, no pudo mantener a su equipo en la máxima categoría en el fútbol de Inglaterra y descendió al Championship en la última fecha.

La temporada de Ayyoub Bouaddi

Por su parte, Ayyoub Bouaddi jugó 42 encuentros con la camiseta de Lille, repartidos en Ligue 1, Europa League y Coupe de France. El jugador no pudo anotar goles, pero logró aportar una asistencia. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y fue expulsado dos veces.

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