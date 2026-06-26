Sin Wifi, con un celular y lágrimas: la reacción de Cabo Verde al enterarse que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

Los Tiburones Azules descubrieron su histórica clasificación a los dieciseisavos de final gracias a una notificación, en una secuencia tan emotiva como inédita.

La página más importante del fútbol caboverdiano no llegó con un gol. Llegó en la pantalla de un celular, cuando una notificación confirmó que el sueño era real. En medio del campo de juego, con una débil conexión a internet y rodeados de incertidumbre, los futbolistas de Cabo Verde descubrieron que acababan de clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ayudados por la victoria de España ante Uruguay, para enfrentar a la Selección Argentina.

El empate sin goles frente a Arabia Saudita en Houston ya estaba consumado. Los Tiburones Azules habían cumplido con su parte. El 0-0 les permitía llegar a tres puntos en el Grupo H. Solo faltaba saber qué había ocurrido, a cientos de kilómetros, entre España y Uruguay, donde necesitaban de una mano de La Roja.

La desesperación era total. Los jugadores se reunieron en el centro del campo alrededor de un teléfono celular e intentaron, durante varios segundos, conseguir señal para conocer el resultado. El Wi-Fi del estadio no respondía y la ansiedad crecía con cada intento fallido. Hasta que, luego de 30 segundos eternos, finalmente apareció la actualización esperada: España había derrotado 1-0 a Uruguay. Cabo Verde estaba clasificado.

¡ESPERANDO LA CLASIFICACIÓN MIRANDO EL CELULAR!



Cabo Verde mira el partido de Uruguay ante España en el #MundialEnDSPORTS para ver si terminan jugando frente a Argentina.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Jxl6HylsIx — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

La reacción fue inmediata. Los futbolistas saltaron, se abrazaron, corrieron de un lado al otro del campo y hasta golpearon de emoción las cámaras de televisión que registraban el momento. En las tribunas, los hinchas lloraban y celebraban un logro que parecía impensado para un país de apenas 530.000 habitantes, distribuido en un archipiélago africano de diez islas volcánicas, que disputa su primera Copa del Mundo.

¡HISTÓRICO: CABO VERDE CLASIFICADO!



El equipo africano empató ante Arabia Saudita, y por la derrota de Uruguay frente a España, se clasificó a los 16vos de final del #MundialEnDSPORTS y enfrentará a Argentina.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yz6SBnWxCr — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Publicidad

La clasificación representa un nuevo capítulo de un cuento que no deja de sorprender. Cabo Verde superó todas las expectativas al avanzar entre los 32 mejores del torneo. Lo hizo después de empatar con España, igualar frente a Uruguay y cerrar la fase de grupos con otro empate ante Arabia Saudita.

El premio, sin embargo, será tan grande como el desafío. En los dieciseisavos de final se enfrentará nada menos que a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, el próximo viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Así, después de escribir la página más importante de su fútbol gracias a una notificación en un celular, Cabo Verde ya tiene por delante un nuevo sueño. El más grande de todos: intentar eliminar al campeón del mundo y seguir agrandando una historia que, por ahora, parece no tener techo.