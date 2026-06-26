¿Por qué no juega Erling Haaland en Noruega vs. Francia hoy por el Mundial 2026?

El seleccionado europeo enfrenta hoy a una de las candidatas por el primer lugar del grupo, pero no tendrá a su gran figura desde el arranque.

Erling Braut Haaland es una de las grandes figuras disputando el Mundial 2026 y líder indiscutido de la Selección de Noruega. El delantero centro del Manchester City acumula 4 goles en sus primeros dos partidos mundialistas y el seleccionado nórdico ya se aseguró un lugar en la próxima ronda, incluso antes del partido de este viernes, en el cual se ausentará del equipo titular.

Noruega enfrenta a Francia en Boston para definir al primero y segundo del Grupo I, ya que ambos arriban con 6 puntos, producto de sendas victorias ante Senegal e Irak. Sin embargo, Erling Haaland no juega vs. Francia como titular. El delantero arrancará el partido en el banco de suplentes.

Erling Haaland ha liderado a Noruega a 16avos de final con 4 goles en 2 partidos. (Getty)

¿Por qué no juega Erling Haaland en Noruega vs. Francia?

La decisión de dejar a Erling Haaland en el banco es puramente deportiva por parte del entrenador Ståle Solbakken, que buscará darle descanso a gran parte de su once de gala en un partido donde lo único en juego es el primer lugar del grupo, pues la clasificación a 16avos ya es un hecho.

De esta forma, el gran atractivo que tenía este partido como un nuevo Haaland vs. Mbappé, dos de los goleadores de la Copa del Mundo con 4 tantos por lado, no será tal. Al menos hasta la segunda parte, en caso de que Solbakken decida darle minutos a su máxima figura.

Formaciones de Noruega vs. Francia

Noruega: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Leo Ostigard, Henrik Falchener, Fredrik Bjorkan; Kristian Thorstvedt, Sander Berg, Thelonious Aasgaard; Oscar Bobb, Jorgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup. DT: Ståle Solbakken.

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Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxime Lacroix, Theo Hernández; Koné, Aurélien Tchouameni; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Tabla de goleadores del Mundial 2026