La denuncia pública de la Selección de Jordania a dos días de jugar contra Argentina: “Rechazo categórico”

El furor por la primera participación histórica de Al Nashama en una Copa del Mundo también dio lugar a conflictos de intereses denunciados por la Federación.

En Jordania se vive una auténtica revolución con la participación de su selección en el primer Mundial de toda su historia, incluso cuando ya se quedó sin chances de clasificar a dieciseisavos de final por haber perdido en sus dos primeras presentaciones, ante Austria y Argelia. En ese sentido, toman el duelo de este sábado ante Argentina, la campeona defensora, como el broche de oro para una experiencia inolvidable.

Claro que el furor dio lugar también a algunos conflictos de intereses que se denunciaron públicamente desde la propia Federación a través de una carta abierta. En la misma se hace una defensa a los derechos comerciales de Al-Nashama, como se conoce al equipo, y una advertencia sobre reiteradas violaciones a los mismos.

“La Federación Jordana explicó en su carta que su personal observó recientemente que varias empresas locales y agencias de producción audiovisual estaban explotando sus derechos de propiedad intelectual en campañas de marketing y materiales relacionados con la selección nacional y su participación en la Copa Mundial sin la licencia correspondiente”, se advirtió desde Roya News.

“Con esta acción legal, la Federación reafirmó su pleno apoyo a todas las iniciativas públicas y populares que celebran el logro de la selección nacional y reflejan el cariño de los jordanos por ella, pero reiteró su rechazo categórico a cualquier explotación comercial no autorizada o a cualquier material publicitario que pueda sugerir al consumidor la existencia de una asociación oficial, patrocinio o colaboración con la Federación sin derecho legal, por lo que el alcance de la comercialización seguirá sujeto a autorizaciones previas por escrito durante el próximo período”, agregó.

Jordania cierra la participación en el primer Mundial de su historia enfrentando a los vigentes campeones del mundo.

Oración en el último entrenamiento

En su último entrenamiento realizado en Portland para preparar el duelo ante la Selección Argentina, todos los integrantes de la Selección de Jordania realizaron un minuto de silencio y posteriormente recitaron el Sura Al Fatiha del Corán en memoria del aficionado de 20 años que murió durante una estampida que tuvo lugar en el Anfiteatro Romano de Amán, donde una multitud se juntó a ver el segundo partido del Mundial ante Argelia.

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Ya se prepara un recibimiento de honor

Más allá de que el duelo ante Argentina vaya a ser el último de la Selección de Jordania en el Mundial, siendo muy probable que su vuelta a casa sea sin haber cosechado ni un solo punto, en el país ya se ha pedido a las autoridades que se organice un recibimiento de honor para Al Nashama.

“Las redes sociales se inundaron de mensajes de orgullo y lealtad hacia los jugadores, ya que se considera que llegar al escenario mundial era un logro único que pasaría a la historia, exigiendo que el gobierno y la federación organizaran una procesión popular y un homenaje a la altura del equipo, similar a las celebraciones por la clasificación en 2025 o la Copa Asiática de 2023″, se reportó desde Roya News.

Data clave

La Selección de Jordania juega el primer Mundial de fútbol de su historia.

juega el primer Mundial de fútbol de su historia. Un aficionado de 20 años falleció en una estampida en el Anfiteatro Romano.

falleció en una estampida en el Anfiteatro Romano. El conjunto nacional fue derrotado en sus presentaciones ante Austria y Argelia.