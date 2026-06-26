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Mundial 2026

Llaves de 16avos del Mundial 2026, minuto a minuto: se define el rival de Argentina entre España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

A poco más de 24 horas del duelo ante Jordania, el combinado nacional pone un ojo en la definición del Grupo H. Quien quede segundo, será el rival en 16avos de final.

Se define el rival de Argentina en 16avos
© GettySe define el rival de Argentina en 16avos

Este viernes por la noche, en Guadalajara y Houston respectivamente, se definirá el Grupo H del Mundial 2026 con los partidos entreUruguay ante España y Arabia Saudita frente a Cabo Verde.

Para la Selección Argentina, la resolución de este grupo es fundamental, ya que el que finalice segundo será el rival del combinado de Lionel Scaloni en 16avos de final. Claro, la Albiceleste ya selló el liderazgo del Grupo J con una fecha de antelación y desde ese momento espera por su contrincante.

En la previa de la definición, el seleccionado que parte como segundo del grupo es Uruguay, pero por los resultados que pueden darse en los dos compromisos, es el menos probable de los cuatro. Cada gol y cada punto será determinante.

La tabla del Grupo H: Argentina va contra el segundo en 16avos de final

Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Sudáfrica vs. Canadá
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
  • Egipto vs. Corea del Sur
  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Ecuador
  • Inglaterra vs. Senegal
  • Argentina vs. Uruguay
  • Australia vs. Irán (posible rival de octavos de Argentina)
  • Suiza vs. Argelia
  • Colombia vs. Croacia

Ref: en negrita, los clasificados y confirmados en dichas ubicaciones

La tabla de mejores terceros, en vivo

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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