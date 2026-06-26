Llaves de 16avos del Mundial 2026, minuto a minuto: se define el rival de Argentina entre España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Este viernes por la noche, en Guadalajara y Houston respectivamente, se definirá el Grupo H del Mundial 2026 con los partidos entreUruguay ante España y Arabia Saudita frente a Cabo Verde.
Para la Selección Argentina, la resolución de este grupo es fundamental, ya que el que finalice segundo será el rival del combinado de Lionel Scaloni en 16avos de final. Claro, la Albiceleste ya selló el liderazgo del Grupo J con una fecha de antelación y desde ese momento espera por su contrincante.
En la previa de la definición, el seleccionado que parte como segundo del grupo es Uruguay, pero por los resultados que pueden darse en los dos compromisos, es el menos probable de los cuatro. Cada gol y cada punto será determinante.
La tabla del Grupo H: Argentina va contra el segundo en 16avos de final
Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Egipto vs. Corea del Sur
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. Senegal
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán (posible rival de octavos de Argentina)
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Croacia
Ref: en negrita, los clasificados y confirmados en dichas ubicaciones