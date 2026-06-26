River hoy: la situación de Ángel Correa y el mediocampista peruano que admitió contactos

Todas las novedades del Millonario de este viernes 26 de junio, con el plantel en Alicante y el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 26 de junio de 2026, con la preparación del plantel profesional en Alicante, España, y el foco puesto en la conformación del plantel de cara al segundo semestre. La situación de Ángel Correa, Renato Tapia admitió contactos por parte del Millonario, Athletico Paranaense ofertó por Salas y Maxi Meza podría pasar a Independiente.

Ángel Correa se presentó al entrenamiento en Tigres

Los Tigres de la UANL se mantienen firmes en su postura de no transferir a Ángel Correa y por lo pronto han logrado desactivar el foco de presión que se dijo podía estar ejerciendo el jugador al no presentarse para el primer día de pretemporada con el equipo.

Este viernes, el futbolista argentino finalmente reportó en el Aeropuerto de Monterrey, donde fue recibido por un delegado del club dueño de su ficha, y eligió mantenerse en silencio al ser consultado sobre las negociaciones con River, club argentino con el que ya tendría acordados los detalles contractuales para sumarse.

Ángel Correa deberá someterse ahora a las pruebas físicas y médicas de rutina que el grueso del plantel se realizó el jueves. En Tigres saben que el hecho de su arribo no significa que hayan dejado de lidiar con el interés del Millonario, aunque entienden que los favorece a la hora de negociar bajo sus propias condiciones.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar tiene contrato con el club hasta junio de 2030 y el vicepresidente del club, Carlos Valenzuela, ya se había encargado de dejar en claro semanas atrás que está considerado una pieza fundamental del proyecto futbolístico.

🇲🇽📍Ángel Correa llegó a México para sumarse a la pretemporada de Tigres. pic.twitter.com/A7GQBn3VjO — Matías Cabezas (@MatiasjCabezas) June 26, 2026

Publicidad

Renato Tapia admitió contactos

Fueron varios los nombres sondeados en las últimas semanas por River y uno de ellos es el de Renato Tapia, mediocampista peruano que conoce bien a Eduardo Coudet porque lo tuvo en el Celta de Vigo. El volante dialogó con Juego Cruzado y fue consultado por un llamado para conocer su situación.

“No es un secreto, preguntaron por mí, pero se dice que yo rechacé algo y no es así. Conversamos, pero yo tengo un año de contrato y si me quieren me tienen que comprar y eso lo he dicho. Estoy de vacaciones y me entero muy poco, entonces no sé si hubo comunicación entre clubes”, afirmó Tapia.

Al ser consultado sobre si lo llamó el Chacho, Tapia dijo: “No, hace mucho que no habló con él, desde que se fue de Celta. Me llamó Octavio Manera, tengo buena relación con él y con Ariel Broggi. Se contactaron conmigo y nada. Edi se juntó con ellos, pero nada más”.

Publicidad

Renato Tapia en Celta. (Foto: Getty).

River rechazó una oferta por Salas

Luego de un año flojo en River, Maximiliano Salas no viajó a la pretemporada y se marchará del Millonario. Bolavip pudo confirmar que desde Athletico Paranaense realizaron una oferta formal para llevárselo a cambio de un préstamo por una temporada y con opción de compra.

Si bien no trascendió el importe que propusieron los brasileños para adquirir el 100% de la ficha, la respuesta del Millonario fue tajante: la consideraron insuficiente. De esta manera, continuará entrenándose apartado hasta que se resuelva su futuro.

Publicidad

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Maximiliano Meza puede volver a Independiente

En las últimas horas, Independiente y Maximiliano Meza llegaron a un acuerdo total desde lo económico y desde la duración del contrato. Como consecuencia de ello, el experimentado volante ofensivo de 33 años de edad está más cerca que nunca de concretar su retorno a Avellaneda, donde dejó una imagen más que positiva.

Sin embargo, todavía resta por delante un detalle no menor que tiene que ver con la salida del oriundo de Caá Catí, provincia de Corrientes, de River Plate. Sucede que Meza tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y la idea del Rojo no es esperar hasta ese momento para sumarlo a sus filas: lo quiere inmediatamente.

Publicidad

Maximiliano Meza. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE