Qué artistas están tocando en Canadá, en la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026

El segundo de los anfitriones debuta y lo hace con un show previo a la altura de la competencia más importante del mundo.

México le dio el puntapié inicial al Mundial 2026, fue en el Estadio Azteca, contra Sudáfrica y con una victoria que dejó contento a su pueblo. Sin embargo, esta Copa del Mundo tiene tres países anfitriones, y este viernes es turno del debut del segundo de ellos: Canadá, que tendrá su propia Ceremonia de Apertura.

Canadá enfrenta a Bosnia-Herzegovina este viernes desde las 16:00hs (hora argentina) en su estreno mundialista en Toronto, pero todo comenzará 90 minutos antes (14:30hs en Argentina), con un show en el que habrá casi una decenas de artistas presentes.

Qué artistas y cantantes tocan en la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026 en Canadá

La información oficial indica que Alanis Morissette y Michael Bublé encabezarán la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026 en Canadá. En la misma también estarán presente y tendrán su presentación Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Michael Bublé será una de las caras en la Ceremonia de Apertura en Canadá. (Getty)

Michael Bublé interpretó, junto al coro The Sole Power, el tema Bring it on home to me, de forma separada, antes de la introducción de los equipos de Canadá y Bosnia para disputar el partido. Por su parte, Alanis Morissette se encargó de entonar las estrofas del himno nacional de Canadá.

México ya tuvo su fiesta

La actividad de los actos de apertura tuvo su primer capítulo este jueves en territorio mexicano. La gran sorpresa de la jornada radicó en la duración del evento en el Estadio Azteca, el cual se extendió por poco menos de 20 minutos, y contó con la presencia de varios artistas internacionales.

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Maná abrió la Ceremonia en México. (Getty)

La popular banda musical Maná encendió a los presentes con una performance top que levantó a los simpatizantes de sus butacas para cantar juntos ‘Oye, mi amor’.

Luego colmaron el centro de la escena Danny Ocean, con un solo y Belinda se unió a Los Ángeles Azules para extender la celebración en el escenario del Estadio Azteca. Para cerrar, Shakira presentó la canción del Mundial con una presentación artística deslumbrante junto a un grupo de bailarines y bailarinas.

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Estados Unidos cerrará la jornada con el show definitivo

El anfitrión principal también debuta hoy, contra Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pero lo hace a las 22:00hs (hora argentina) y también tendrá su show de apertura previo al partido. Se espera que digan presente estrellas de renombre, como Katy Perry, Anitta, LISA, Future y varios más.