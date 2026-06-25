Qué necesita Uruguay para clasificar a 16avos del Mundial 2026 tras la victoria de Ecuador sobre Alemania

La Celeste se juega la continuidad ante España y los de Beccacece demostraron que es posible derrotar a una potencia europea.

Con la definición de la fase de grupos, el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 comienza a completarse. La Selección de Uruguay se jugará su futuro ante España y, mientras se prepara para este duelo, Ecuador dio el ejemplo al clasificarse ante Alemania.

El elenco comandado por Sebastián Beccacece derrotó por 2-1 al combinado europeo y se aseguró un boleto como uno de los mejores terceros. Este viernes, la Celeste chocará ante la Roja con la necesidad de un resultado positivo para seguir con vida en el evento.

Aunque la victoria de Ecuador puede significar esperanza en el reflejo de los charrúas, el resultado complica un poco sus chances de clasificar dentro de los mejores terceros. Es que la Tri llegó a 4 puntos y Uruguay, en caso de igualar, solo competirá con 3 unidades.

Qué necesita Uruguay para clasificar

Federico Valverde, ante la última bala de Uruguay. (Foto: Getty)

Para asegurar su presencia en los 16avos de final, Uruguay depende de sí mismo, ya que se meterá como primero o segundo con la victoria ante España. La derrota, en cambio, lo dejará sin ninguna chance de avanzar a la etapa de eliminación directa.

En el medio está el empate, un escenario que le da oportunidad a la Celeste. En caso de empatar ante la Roja, Uruguay necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita también igualen, aunque con menos goles que en su partido. Así, quedarán expectantes y con buenas chances en la tabla de mejores terceros.

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Así están los grupos y la tabla de terceros

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