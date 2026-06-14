En Houston, los teutones se enfrentan ante el seleccionado debutante que proviene de la Concacaf.

En el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026, la Selección de Alemania se enfrenta a la debutante Selección de Curazao en búsqueda de una victoria que le permita quedar bien parado de cara a la clasificación a los 16avos de final.

El elenco alemán, llega a esta cita mundialista luego de una buena performance en las Eliminatorias UEFA, y quiere cambiar la cara respecto a Qatar 2022, en donde quedó afuera en primera ronda al quedar por debajo de la Selección de Japón y la Selección de España.

Curazao, por su parte, debutará en los mundiales luego de clasificarse en las Eliminatorias de Concacaf. La particularidad de este seleccionado es que 25 de los 26 futbolistas convocados no nacieron en la isla que queda en Centroamérica. El único que lo hizo es Tahith Chong.

Qué pasa si Alemania gana, empata o pierde con Curazao por el Mundial 2026

Si Alemania gana : una victoria le da los tres puntos al elenco alemán y lo deja como primero del grupo a la espera del partido entre Ecuador y Costa de Marfil.

: una victoria le da los tres puntos al elenco alemán y lo deja como primero del grupo a la espera del partido entre Ecuador y Costa de Marfil. Si Alemania empata : la igualdad le da un punto a cada seleccionado, por lo que quedarán en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha.

: la igualdad le da un punto a cada seleccionado, por lo que quedarán en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha. Si Alemania pierde: en caso de perder, Alemania quedará en la última posición del grupo con 0 unidades, mientras que Curazao trepará a la punta con tres puntos.

Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto