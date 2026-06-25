Dónde y en qué estadio se está jugando Costa de Marfil vs. Curazao por el Mundial 2026

Es el cuarto partido que recibe en la Copa del Mundo el recinto con capacidad para 69 mil espectadores, que cuenta con césped natural.

Las selecciones de Costa de Marfil y Curazao se enfrentan este jueves, desde las 17.00 en hora de Argentina, para poner cierre a su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, todavía con chances ambas de clasificar a dieciseisavos de final. Los africanos tienen 3 puntos y son escoltas de Alemania en el Grupo E, por lo que el empate les podría alcanzar incluso para clasificar segundos. Pero los curazoleños se ilusionaron con el empate ante Ecuador y esperan dar el batacazo con una victoria que los catapulte a la siguiente instancia.

El partido decisivo se disputa en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, en el Estado de Pensilvania, con capacidad para albergar hasta 69 mil espectadores. A diferencia de otros recintos de los Estados Unidos que son sede de la Copa del Mundo, tiene terreno de juego de césped natural.

Inaugurado en agosto de 2003, es la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y también de los Temple Owls en la NCAA. Philadelphia Union, equipo que compite en la MLS, también ha hecho de local allí en algunos encuentros específicos, aunque su cancha es el Subaru Park.

Una particularidad del Lincoln Field es que fue inaugurado con un partido de fútbol internacional de alto calibre, en el que se enfrentaron Barcelona y Manchester United como parte de su gira por los Estados Unidos previa al inicio de la temporada 2003/2004.

Vista exterior del Lincoln Field.

También fue sede de la Copa América Centenario en 2016, recibiendo tres partidos de la fase de grupos. Albergó los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf 2009 y ha recibido a los seleccionados estadounidenses masculino y femenino.

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¿Cuántos partidos del Mundial 2026 recibió el Lincoln Field?



El estadio de Philadelphia fue designado como sede de seis partidos del Mundial, de los cuales tres ya fueron disputados.

Ecuador 0-1 Costa de Marfil / 14 de junio

Brasil 3-0 Haití / 19 de junio

Francia 3-0 Irak / 22 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil / 25 de junio

Croacia vs. Ghana / 27 de junio

Un partido de cuartos de final / 4 de julio

Data clave

Costa de Marfil y Curazao cerrarán su participación en la fase de grupos.

cerrarán su participación en la fase de grupos. Lincoln Financial Field albergará el partido en el estado de Pensilvania.

albergará el partido en el estado de Pensilvania. Seis partidos del Mundial 2026 fueron asignados a este estadio.