La confesión de Eloy Room, el arquero de Curazao que puso contra las cuerdas a Beccacece en Ecuador: “Al fin tengo más seguidores que mi mujer”

El arquero curazoleño bromeó sobre la competencia interna con su pareja serbia, que ya había sido tendencia por sus looks para asistir a los partidos del Mundial.

Eloy Room fue el segundo arquero en volverse viral en pleno transcurso del Mundial. Aunque quedó lejos de la revolución Vozinha, que pasó la franja de los 15 millones de seguidores con su heroica defensa del arco de Cabo Verde ante España, el curazoleño pudo superar la barrera del millón después de su gran producción ante la Selección de Ecuador que conduce Sebastián Beccacece.

Tras ser elegido el mejor jugador del partido que valió el primer punto de la Selección de Curazao en la historia de los Mundiales, objetivo consumado justo después de la dura goleada 7-1 que le propinó Alemania en el estreno, el guardametas de 37 años que milita en el Miami FC de la USL Championship, liga de fútbol estadounidense de jerarquía inferior a la MLS, dialogó con el portal neerlandés Sportnieuws e hizo una curiosa confesión sobre su creciente popularidad.

“Mi actuación y la de Curazao se hicieron virales en todo el mundo. Mi teléfono no paró de sonar. Recibí muchísimas reacciones, no fue normal. Y todavía sigue creciendo. Había visto con el otro portero (Vozinha) que las cosas pueden pasar muy rápido, pero no me lo esperaba“, comenzó diciendo Room, quien en marzo de 2023 se había dado el gusto de intercambiar camiseta con Lionel Messi tras el amistoso que disputó contra Argentina en Santiago del Estero.

Y agregó: “Por fin he superado a mi mujer, que siempre ha tenido muchos seguidores especialmente en los Balcanes, de donde es ella. Es curioso que siempre haya tenido más seguidores que yo, hasta ahora que sí la superé”, dijo entre risas.

Publicidad

¿Quién es la esposa de Eloy Room?

La pareja de Eloy Room, quien hasta el partido de Curazao ante Ecuador lo superaba ampliamente en cantidad de seguidores en Instagram, es la serbia Zorana Jovanovic, empresaria e influencer que ya antes del Mundial cosechaba más de 700 mil.

Tiene 36 años y ya ha dado que hablar en la Copa del Mundo por sus looks para asistir a los estadios, así como por su defensa al arquero cuando sufrió los siete goles de Alemania. “Mi marido no es Superman. Es uno más de los once”, expresó en ese momento.

Publicidad

Mucho más feliz fue su reaparición pública tras el empate de Ecuador, cuando se la vio bailar junto a los hinchas curazoleños y luego hacer una romántica dedicatoria a quien fue elegido como mejor jugador del encuentro. “Muestrale a todos quién eres”, le escribió.

Data clave