Quién es el árbitro de Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

La FIFA definió al encargado de impartir justicia para este atrapante duelo correspondiente al Grupo E de la cita mundialista.

En el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Alemania hace su estreno frente a la Selección de Curazao con el claro objetivo de sumar de a tres en el debut y prenderse rápidamente en la lucha por la clasificación a los 16avos de final.

Para este trascendental encuentro, la FIFA designó al marroquí Jalal Jayed como el árbitro principal. El colegiado de 39 años, que es internacional desde 2019, afronta el gran desafío de liderar el equipo arbitral en este cruce de la Copa del Mundo que se disputa en el Estadio de Houston.

Jayed cuenta con una destacada trayectoria en las competencias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), habiendo dirigido encuentros de la Champions League de África, la Copa Africana de Naciones y las Eliminatorias Continentales. Además, viene de registrar un importante paso por el Mundial Sub-20 celebrado en Chile durante 2025.

Jalal Jayed. (Foto: Getty).

El equipo arbitral completo para Alemania vs. Curazao

El juez principal marroquí estará acompañado por una terna mayoritariamente de su misma nacionalidad, garantizando un equipo de trabajo afianzado para el control del juego.

Árbitro principal: Jalal Jayed (Marruecos)

Jalal Jayed (Marruecos) Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Mostafa Akarkad (Marruecos) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) VAR: Hamza El-Fariq (Marruecos)

Hamza El-Fariq (Marruecos) AVAR 1: Nicolas Gallo (Colombia)

Nicolas Gallo (Colombia) AVAR 2: Shaun Evans (Australia)