Cómo ver en vivo y online Costa de Marfil vs. Curazao por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

El seleccionado marfileño quiere asegurar la segunda posición del Grupo E, pero los curazoleños todavía se aferran a la chance de meterse a dieciseisavos de final.

Las selecciones de Costa de Marfil y Curazao cierran este jueves su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y será arbitrado por el sueco Glenn Nyberg como principal.

El seleccionado marfileño consiguió un valioso triunfo 1-0 sobre Ecuador y cayó 2-1 ante Alemania en su segunda presentación, sin lograr mantener la ventaja que había tomado en el marcador. Una victoria le permitiría asegurar la segunda posición del Grupo E.

El seleccionado curazoleño fue goleado 7-1 por Alemania y se recuperó con un empate sin goles ante Ecuador, por lo que se aferra a la ilusión de conseguir una victoria que le asegure un lugar en los dieciseisavos de final del primer Mundial de su historia.

El seleccionado marfileño busca asegurar en Filadelfia la segunda posición del Grupo E.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Curazao?

El partido que las selecciones de Costa de Marfil y Curazao disputarán en el Lincoln Financial Field de Filadelfia está programado para comenzar a las 17.00 en hora de Argentina, este jueves 25 de junio. En el mismo horario se enfrentan Ecuador vs. Alemania.

¿Qué canal pasa Costa de Marfil vs. Curazao?

El encuentro que Costa de Marfil y Curazao disputarán este jueves 25 de junio en Filadelfia podrá verse en vivo y en directo por televisión a través de DSports 2, canal también disponible en la grilla de Flow hasta la finalización del Mundial. De manera online, podrá verse desde las plataformas de streaming de DGO y Flow.