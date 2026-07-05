Por los octavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección de Brasil y la Selección de Noruega se enfrentan en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final del certamen y seguir en la lucha por el título.
El elenco comandado por Carlo Ancelotti viene de ganar en octavos de final sobre la hora ante Japón por 2 a 1. Previo a esto, quedó puntero del Grupo C con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate. De esta manera, llega invicto a este duelo de mata-mata.
Noruega, por su parte, también ganó en 16avos de final sobre la hora, ya que vencieron a Costa de Marfil por 2 a 1 de manera agónica. Antes, quedaron segundos de su grupo por detrás de Francia, ya que lograron dos triunfos y una derrota, frente a Les Bleus.
Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde con Noruega por el Mundial 2026
- Si Brasil gana: en caso de lograr la victoria, el equipo comandado por Carlo Ancelotti avanzará a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra.
- Si Brasil empata: si el partido termina igualado en los 90 minutos, se desempatará en el tiempo extra, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad, habrá penales.
- Si Brasil pierde: la derrota por cualquier resultado deja eliminado al equipo de Carlo Ancelotti y no volverá a jugar en este certamen.