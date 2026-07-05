Por los octavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección de Brasil y la Selección de Noruega se enfrentan en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final del certamen y seguir en la lucha por el título.

El elenco comandado por Carlo Ancelotti viene de ganar en octavos de final sobre la hora ante Japón por 2 a 1. Previo a esto, quedó puntero del Grupo C con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate. De esta manera, llega invicto a este duelo de mata-mata.

Noruega, por su parte, también ganó en 16avos de final sobre la hora, ya que vencieron a Costa de Marfil por 2 a 1 de manera agónica. Antes, quedaron segundos de su grupo por detrás de Francia, ya que lograron dos triunfos y una derrota, frente a Les Bleus.

Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde con Noruega por el Mundial 2026

Si Brasil gana: en caso de lograr la victoria, el equipo comandado por Carlo Ancelotti avanzará a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra.

en caso de lograr la victoria, el equipo comandado por Carlo Ancelotti avanzará a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra. Si Brasil empata : si el partido termina igualado en los 90 minutos, se desempatará en el tiempo extra, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad, habrá penales.

: si el partido termina igualado en los 90 minutos, se desempatará en el tiempo extra, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad, habrá penales. Si Brasil pierde: la derrota por cualquier resultado deja eliminado al equipo de Carlo Ancelotti y no volverá a jugar en este certamen.

Las formaciones del partido