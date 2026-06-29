En el NRG Stadium de Houston, la Verdeamarela y los Samurais se miden por un lugar en la siguiente instancia.

Por los 16avos de final del Mundial 2026, en el NRG Stadium de Houston, la Selección de Brasil (1° Grupo C) se enfrenta a la Selección de Japón (2° Grupo F), en búsqueda de un boleto a los 8vos de final del certamen y así seguir avanzando rumbo a la gran final en el MetLife.

La Verdeamarela llegó a esta instancia luego de arrancar de menos a más. Tras igualar en su debut con Marruecos, le ganó 3 a 0 tanto a Haití como a Escocia y de esta manera logró avanzar como primero de su grupo con siete puntos, con solo un gol en contra y 7 a favor.

Japón, por su parte, fue escolta de Países Bajos con cinco unidades. En su grupo arrancó con una igualdad ante los europeos por 2 a 2, luego goleó 4 a 0 a Túnez y cerró su participación con otro empate, esta vez 1 a 1 contra la Selección de Suecia, que pasó como una de las mejores terceras.

Qué pasa si Brasil y Japón empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

Las formaciones del partido