Dónde y en qué estadio se está jugando Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre sudamericanos y asiáticos por los 16avos de final de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por los 16avos de final, la Selección de Brasil se enfrenta a la Selección de Japón en un encuentro crucial de eliminación directa que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este lunes 29 de junio, donde el conjunto de la Verdeamarela busca imponer toda su jerarquía frente a los exigentes Samuráis Azules, quienes intentan dar el gran golpe del torneo y meterse entre los mejores del planeta en este duelo a todo o nada.

¿En qué estadio están jugando Brasil vs. Japón?

El escenario designado para este atrapante compromiso de eliminación directa es el imponente Houston Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como NRG Stadium), ubicado en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, famoso por su imponente techo retráctil y por ser la casa de los Houston Texans de la NFL, cuenta con una capacidad para 72.220 espectadores.

El césped de Texas luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta decisiva jornada mundialista, siendo una de las sedes con mayor capacidad e historia en eventos de gran magnitud dentro del territorio norteamericano.

El NGR Stadium de Houston. (Foto: Getty)

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026