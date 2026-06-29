¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre sudamericanos y asiáticos por los 16avos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los 16avos de final, la Selección de Brasil se enfrenta a la Selección de Japón en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro italiano Maurizio Mariani. A sus 44 años, el referí nacido en Roma cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Mariani es uno de los jueces con mayor cartel de la UEFA, acumulando una enorme experiencia en la exigente Serie A de Italia y en las máximas competencias europeas de clubes, incluyendo encuentros de alto nivel en la UEFA Champions League, la Europa League y la Nations League.

Maurizio Mariani. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Brasil vs. Japón

Para este gran choque mundialista en el Houston Stadium (NGR Stadium), el juez principal italiano contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Árbitro asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)

Daniele Bindoni (Italia) Árbitro asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)

Alberto Tegoni (Italia) Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

Sandro Schärer (Suiza) Quinto árbitro: Stéphane de Almeida (Suiza)

Stéphane de Almeida (Suiza) VAR: Marco Di Bello (Italia)

Marco Di Bello (Italia) AVAR: Ivan Bebek (Croacia)

Ivan Bebek (Croacia) SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

Publicidad

Así quedó el cuadro del Mundial 2026