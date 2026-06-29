Cómo ver en vivo y online Brasil vs. Japón por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En Houston, la Verdeamarela y los Samurais Azules se enfrentan por un lugar en 8vos de final.

En el NRG Stadium de Houston, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Brasil (1° Grupo C) se enfrenta a la Selección de Japón (2° Grupo F), en búsqueda de un boleto a los 8vos de final del certamen y así seguir avanzando rumbo a la gran final en New Jersey.

El elenco comandado por Carlo Ancelotti llega de menos a más. Tras igualar en su debut con Marruecos, le ganó 3 a 0 tanto a Haití como a Escocia y de esta manera logró avanzar como primero de su grupo, con solo un gol en contra y 7 a favor.

Japón, por su parte, fue escolta de Países Bajos. En su grupo arrancó con una igualdad ante los europeos por 2 a 2, luego goleó 4 a 0 a Túnez y cerró su participación con otro empate, esta vez 1 a 1 contra la Selección de Suecia, que pasó como una de las mejores terceras.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

El partido que las selecciones de Brasil y Japón disputarán en el NRG Stadium de Houston está programado para comenzar a las 14.00 en hora de Argentina, este lunes 29 de junio. Luego, se enfrentarán Alemania vs. Paraguay y Países Bajos vs. Marruecos por la misma instancia.

¿Qué canal pasa Brasi vs. Japón por el Mundial 2026?

El encuentro que Brasil y Japón disputarán en el NRG Stadium de Houston este lunes 29 de junio podrá verse en vivo y en directo por televisión a través de DSports, así como también de Telefe y por la plataforma de Disney+ con el plan premium.