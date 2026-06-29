Rayan, Selección de Brasil: ”No sé quién es el mejor jugador de Japón”

El delantero de la Verdeamarela protagonizó un curioso momento en la conferencia de prensa previa al choque que tendrá con Japón.

Este lunes continúan los cruces correspondientes a los 16vos de final, la instancia que es todo una novedad en la historia de la Copa del Mundo. En el primer partido de esta fase a eliminación directa, Canadá derrotó 1 a 0 a Sudáfrica en Los Angeles, transformándose así, por consiguiente, en el primer clasificado a los Octavos de Final de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y este 29 de junio, entre otros, será el turno de Brasil contra Japón en el estadio de Houston. Por eso, en la previa, algunos de los que serán protagonistas de dicho encuentro compartieron sus impresiones. Entre ellos, Rayan Vitor Simplício Rocha, delantero del Bournemouth que, al recibir una consulta de un periodista del país asiático, lanzó una frase que generó miles de reacciones en las distintas plataformas de redes sociales.

”¿Cuál es el jugador más peligroso de Japón?”, le consultaron al ex Vasco Da Gama, que sin dar muchas vueltas, respondió con total sinceridad: “Amigo, no sé quién es su mejor jugador. Tendría que ver el vídeo para poder decírtelo. Sabemos que Japón es una selección muy fuerte y estamos trabajando duro para dar lo mejor de nosotros y ganarles”.

Por cierto, el que gane el compromiso entre Brasil y Japón se medirá en los Octavos de Final del Mundial 2026 al vencedor del enfrentamiento que compondrán Costa de Marfil y Noruega en el Estadio de Dallas.

Brazil forward Rayan was asked to name Japan's most dangerous player 😬 pic.twitter.com/fPFP1FDl8v — Hayters TV (@HaytersTV) June 26, 2026

Los cruces de 16vos de final del Mundial 2026 de este lunes 29 de junio

Además del partido que jugarán Brasil y Japón desde las 14 horas (Argentina), este lunes 29 de junio ofrecerá otros dos enfrentamientos por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno será Alemania vs. Paraguay en Boston desde las 17:30 y el otro Países Bajos vs. Marruecos desde las 22 en Monterrey.

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Todos los cruces confirmados de los 16vos de Final del Mundial 2026

28 de junio: Sudáfrica 0 – 1 Canadá (Sede: Los Ángeles)

29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)

29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)

29 de junio: Brasil vs. Japón (Sede: Houston)

30 de junio: Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York / Nueva Jersey)

30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)

30 de junio: México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)

1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (Sede: Atlanta)

1 de julio: Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)

1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Bahía de San Francisco)

2 de julio: España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)

2 de julio: Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)

2 de julio: Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)

3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)

3 de julio: Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)

3 de julio: Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)

En síntesis