Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde hoy vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026

El conjunto cafetero va en búsqueda de su clasificación a los octavos de final.

Colombia afronta este viernes su primer desafío de eliminación directa en el Mundial 2026. Desde las 22.30, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo se mide ante Ghana en el Kansas City Stadium por los dieciseisavos de final, en un encuentro que puede seguirse por DSports, DGO y Paramount+.

El conjunto cafetero llega como uno de los equipos que mejor impresión dejó durante la fase de grupos. Terminó como líder del Grupo K con siete puntos, por delante de Portugal, luego de vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo, antes de cerrar la primera fase con un empate sin goles frente a los lusos que le permitió quedarse con el primer puesto.

Del otro lado estará la gran revelación del torneo. Ghana avanzó como uno de los mejores terceros luego de cosechar cuatro puntos al vencer 1-0 a Panamá, caer con Inglaterra y empatar con Croacia.

¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde con Cabo Verde?