Qué pasa si España gana, empata o pierde hoy vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026

El seleccionado español deberá confirmar por qué llegó al certamen FIFA autoproclamándose como máximo candidato al título.

La Selección de España quiere volver a demostrar por qué llegó al Mundial autoproclamándose como la máxima candidata a quedarse con el título. Para ello, deberá superar este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles el obstáculo que le supondrá Bélgica, un seleccionado que fue de menor a mayor en el certamen.

Muy lejos empezó a quedar ya el estreno con empate sin goles ante Cabo Verde para un seleccionado español que a partir de ese partido ganó todo lo que jugó. Fue 4-0 sobre Arabia Saudita y 1-0 ante Uruguay para finalizar como líder la fase de grupos. Luego se impuso con autoridad 3-0 a Austria en dieciseisavos de final y 1-0 sobre Portugal en octavos.

La Selección de Bélgica empató en sus dos primeras presentaciones, ante Egipto e Irán, pudiendo recuperarse con goleada 5-1 ante Nueva Zelanda y ser líder en su grupo. Se las vio mal en dieciseisavos de final, donde llegó a estar en dos goles de desventaja ante Senegal, pero se recuperó para terminar ganándolo 3-2 en la prórroga. Su mejor producción fue la más reciente, una goleada categórica de 4-1 para despedir a Estados Unidos de su Mundial.

España llega al partido como gran favorito a sellar la clasificación a semifinales.

¿Qué pasa si España gana, empata o pierde con Bélgica?

Si España gana contra Bélgica sellará su boleto a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que ya la espera Francia.

contra Bélgica sellará su boleto a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que ya la espera Francia. Si España empata con Bélgica al término de los 90 minutos de juego reglamentarios, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales.

con Bélgica al término de los 90 minutos de juego reglamentarios, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales. Si España pierde con Bélgica quedará inmediatamente eliminada del Mundial 2026 y será su rival el clasificado a semifinales.

Las alineaciones de España y Bélgica

El seleccionado español saldría a la cancha con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

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La Selección de Bélgica haría lo propio con Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

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