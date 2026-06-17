Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde hoy vs. Croacia por el Mundial 2026

Los Tres Leones inician su camino en la Copa del Mundo ante una de las selecciones que mejor ha rendido en las últimas dos ediciones, alcanzando la final en 2018 y la semifinal en 2022.

Hubo que esperar hasta el último día de la Jornada 1 para uno de los encuentros más esperados de la Fase de Grupos del Mundial 2026. La Selección de Inglaterra se mide ante la Selección de Croacia en Dallas por el Grupo L, en un partido que definirá el camino de ambos equipos nacionales en esta Copa del Mundo.

Los Tres Leones, liderados por Harry Kane y Jude Bellingham, buscarán finalmente estar a la altura de las expectativas y buscar su primer campeonato del mundo en 60 años. Por su parte, Croacia fue finalista en 2018 y semifinalista en 2022, por lo que ahora va por todo, en el último baile de Luka Modric, su gran bastión.

Inglaterra tiene su esperanza puesta en sus dos grandes figuras: Kane y Bellingham. (Getty)

¿Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Croacia?

Si Inglaterra gana hoy vs. Croacia por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, quedará como líder en solitario del grupo, a la espera de lo que suceda en el tercer turno de la jornada de miércoles, entre Ghana y Panamá, los otros dos seleccionados del grupo. Además, tendrá más de la mitad del trabajo hecho de cara a su clasificación a 16avos de final.

por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, quedará como líder en solitario del grupo, a la espera de lo que suceda en el tercer turno de la jornada de miércoles, entre Ghana y Panamá, los otros dos seleccionados del grupo. Además, tendrá más de la mitad del trabajo hecho de cara a su clasificación a 16avos de final. Si Inglaterra empata hoy vs. Croacia , se obliga a tener mejores resultados contra Ghana o Panamá, poniendo la presión en lo que pueda llegar a hacer en sus dos partidos restantes.

, se obliga a tener mejores resultados contra Ghana o Panamá, poniendo la presión en lo que pueda llegar a hacer en sus dos partidos restantes. Si Inglaterra pierde hoy vs. Croacia, la presión será total, obligándose a tener buenos resultados en ambos partidos restantes del grupo.

Croacia es el rival más fuerte del grupo para Inglaterra. (Facebook Selección Nacional Croacia)

Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final

Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.

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9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos

no es posible conseguir esta cifra de puntos 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar

99.8% de probabilidades de clasificar 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar

67% de probabilidades de clasificar 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar

5% de probabilidades de clasificar 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar

0.01% de probabilidades de clasificar 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar

El estudio incluso indica que sumando 3 puntos y teniendo una diferencia de gol negativa de -2, es más probable clasificar a 16avos de final que quedarse afuera en fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo L

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Fixture del Grupo L