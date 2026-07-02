Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde hoy vs. Croacia por el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y compañía buscan revalidar el cartel de candidatos con el que llegaron a la Copa del Mundo.

La Selección de Portugal buscará revalidar este jueves que no le quedó grande el cartel de candidata con el que llegó al Mundial 2026, incluso cuando no logró quedarse con la primera posición del Grupo K, que fue para Colombia, y solo ganó un partido de tres en esa primera fase.

Para ello, desde las 20.00 en hora de Argentina deberá medir fuerzas con Croacia, seleccionado que fue subcampeón en 2018 y tercero en 2022, pero que empieza a despedir a su generación dorada de futbolistas y no ha logrado mantener el nivel de las dos ediciones anteriores a lo largo de una fase de grupos en la que sufrió hasta el último partido para sellar su clasificación.

En Portugal siguen esperando un mayor aporte goleador de Cristiano Ronaldo, quien se anotó un doblete ante Uzbekistán pero que no pudo convertir ni en el estreno ante Congo ni en el cierre de la primera fase ante Colombia. También es duda si Bernardo Silva recuperará la titularidad, tras dos partidos en los que inició en el banco de suplentes.

¿Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde ante Croacia?

Si Portugal gana ante Croacia sellará su boleto a los octavos de final del Mundial 2026 y será rival del seleccionado que resulte ganador de la llave entre España y Austria.

Si Portugal empata con Croacia en los 90 minutos de juego reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al término de la misma, la clasificación a octavos de final se decidirá en tanda de penales.

Si Portugal pierde ante Croacia quedará inmediatamente eliminada del Mundial 2026 y será el seleccionado capitaneado por Luka Modric el que clasificará a octavos de final.

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Las probables formaciones de Portugal y Croacia

La Selección de Portugal podría salir a la cancha con Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao.

El seleccionado croata haría lo propio con Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Petar Sucic, Mario Pasalic; Nikola Vlasic y Andrej Kramaric.