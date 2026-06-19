Qué puesto del ranking FIFA ocupa Haití, rival de Brasil en el Mundial 2026

En conjunto del Caribe es, actualmente, el peor equipo mundialista en el ranking FIFA.

La Selección de Haití va por su segundo compromiso en este Mundial 2026 luego de la derrota por la mínima ante Escocia en su debut. Ahora, el rival será Brasil, el cabeza de serie de su grupo y uno de los equipos más complejos de enfrentar en cada Copa del Mundo.

El seleccionado comandado por Sébastien Migné llegó a esta Copa del Mundo como uno de los equipos peor ubicados en el ranking FIFA, pero lo cierto es que, al modificarse partido a partido, la caída en su estreno ante los escoceses dejaron a Haití como el equipo más bajo en la tabla del Mundial.

Actualmente, en pleno desarrollo del Mundial, Haití cayó al puesto 85° del ranking FIFA, cuando en un principio comenzó el certamen como 83° del mundo. Apenas dos puestos encima de los haitianos se encuentra Curazao, y un puesto más arriba aparece Nueva Zelanda. Estos tres combinados nacionales completan el top 3 de los peores ubicados entre los participantes de la Copa del Mundo.

Haití en su presentación ante Escocia (Getty)

En el Grupo C, el que conforma Haití, aparece como el mejor clasificado Marruecos, con un quinto puesto, Brasil en el sexto lugar y Escocia en el 40° lugar.

Las formaciones de Brasil y Haití

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Matheus Cunha y Raphinha. DT: Carlo Ancelotti.

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Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix; Martin Expérience, Jean-Kevin Duverne, Jean Bellegarde, Danley Jean Jaques, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Josue Casimir. DT: Sébastien Migné.

Los convocados de Haití para el Mundial 2026

ARQUEROS : Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz).

: Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz). DEFENSORES : Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys).

: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys). VOLANTES : Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov).

: Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov). DELANTEROS : Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros).

: Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros). DT: Sébastien Migné

La tabla del Grupo C del Mundial