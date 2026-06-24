Quién es el árbitro del partido entre Marruecos y Haití por el Mundial 2026

El seleccionado centroamericano se despide de la Copa del Mundo contra el campeón de África, que tiene como meta ganar el grupo, todo bajo el estricto mando del neerlandés Danny Makkelie.

Al mismo tiempo que Brasil y Escocia se miden en Miami, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se ven las caras las selecciones de Marruecos y Haití, cerrando el Grupo C de este Mundial 2026. El encuentro contará con el arbitraje del internacional neerlandés Danny Makkelie.

Danny Makkelie es el árbitro designado para comandar las acciones de Marruecos vs. Haití por la Copa del Mundo. El nacido en los Países Bajos, de 43 años, es internacional desde 2011 y cuenta con una larga trayectoria en los principales torneos del mundo fútbol, con más de 60 partidos en Champions League, y está en su segunda Copa del Mundo.

Segundo partido para Danny Makkelie en esta Copa del Mundo. (Getty)

Makkelie arbitró dos partidos del Mundial de Qatar 2022 y estará al mando de su segundo partido en este Mundial 2026, luego de haber sido el juez en el estreno mundialista de Paraguay, ante el anfitrión Estados Unidos. En ese partido el neerlandés fue el primer árbitro en utilizar la nueva reglamentación de identidad equivocada.

En Paraguay vs. Estados Unidos, Makkelie sancionó una falta de Tim Ream sobre Miguel Almirón y amonestó al defensor estadounidense. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro, éste determinó que no hubo infracción, retiró la tarjeta amarilla a Ream y amonestó a Almirón por simulación.

Danny Makkelie fue el árbitro en el debut de Paraguay. (Getty)

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Makkelie mostró seis amarillas en total en ese partido. Por el lado guaraní, Gómez, Cáceres, Alonso y Arce se sumaron a Almirón, mientras que de los locales, sólo fue amonestado Tyler Adams.

Posiciones del Grupo C

Fixture del Grupo C