Dónde y en qué estadio están jugando Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026

Los campeones de África cierran su participación en la fase de grupos contra el ya eliminado seleccionado centroamericano en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Marruecos cierra su participación en el Grupo C del Mundial 2026 contra Haití, ya eliminada de la competición, en un escenario alucinante y una de las sedes principales de la Copa del Mundo: el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, que albergará ocho partidos en la competición.

luego de ser sede de las dos presentaciones iniciales de España y del República Checa vs. Sudáfrica, el Mercedes Benz Stadium recibirá el último partido del Grupo C, y luego volverá a ser utilizado para el cierre del Grupo K, con el RD Congo vs. Uzbekistán, antes de albergar partidos de 16avos, octavos de final y una de las semifinales de esta Copa del Mundo.

En Atlanta ya vieron jugar dos veces a España. (Getty)

Conocido en este Mundial como el Atlanta Stadium, por razones de patrocinio, este recinto, inaugurado en 2017 y hogar habitual del Atlanta United de la MLS, cuenta con una capacidad estipulada por la FIFA de aproximadamente 75.000 espectadores.

Cuenta con un techo retráctil de ocho pétalos que se abre y cierra de forma similar al diafragma de una cámara fotográfica, acompañado en su interior por la famosa “pantalla halo”, una estructura LED gigante de 360 grados que rodea las alturas del estadio para garantizar una experiencia visual inmersiva desde cualquier sector de las tribunas.

El Mercedes-Benz Stadium tendrá ocho partidos en este Mundial. (Getty)

Publicidad

El estadio cambió también su césped para el Mundial. El césped sintético fue removido por completo para instalar un sistema avanzado de drenaje sobre el cual se colocó una cancha de césped natural híbrido de primer nivel. Esta transformación asegura las condiciones óptimas de pique y velocidad de la pelota exigidas por la FIFA para albergar los encuentros del Mundial.

Los partidos del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium

Fase de Grupos : España 0-0 Cabo Verde – 15 de junio

: España 0-0 Cabo Verde – 15 de junio Fase de Grupos : España 4-0 Arabia Saudita – 18 de junio

: España 4-0 Arabia Saudita – 18 de junio Fase de Grupos : República Checa 1-1 Sudáfrica – 21 de junio

: República Checa 1-1 Sudáfrica – 21 de junio Fase de Grupos : Marruecos vs. Haití – 24 de junio

: Marruecos vs. Haití – 24 de junio Fase de Grupos : RD Congo vs. Uzbekistán – 27 de junio

: RD Congo vs. Uzbekistán – 27 de junio 16avos de Final : 1º del Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – 1 de julio

: 1º del Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – 1 de julio Octavos de Final : por definir – 7 de julio

: por definir – 7 de julio Semifinales: por definir – 15 de julio

Posiciones del Grupo C

Publicidad

Fixture del Grupo C