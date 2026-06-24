Cómo ver en vivo y online Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

En el marco de la jornada definitoria del Grupo C del Mundial 2026, la Selección de Marruecos se mide frente a la Selección de Haití. Ambas escuadras buscarán cerrar con el pie derecho el grupo que comparten con Brasil y Escocia.
El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.
El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los africanos se jugarán su destino ante Los Granaderos, que llegan obligados a ganar y esperar una chance de avanzar como mejores terceros.
¿A qué hora juegan Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 19:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
- Brasil: 19:00 horas
- Chile: 18:00 horas
- Bolivia: 18:00 horas
- Paraguay: 18:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
- Ecuador: 17:00 horas
- Colombia: 17:00 horas
- Perú: 17:00 horas
- México: 16:00 horas
- Estados Unidos: 18:00 horas (ET) / 15:00 horas (PT)
- España: 00:00 horas (del jueves)
¿Qué canal pasa Marruecos vs. Haití EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.