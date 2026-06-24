Cómo ver en vivo y online Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre africanos y caribeños por la tercera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada definitoria del Grupo C del Mundial 2026, la Selección de Marruecos se mide frente a la Selección de Haití. Ambas escuadras buscarán cerrar con el pie derecho el grupo que comparten con Brasil y Escocia.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los africanos se jugarán su destino ante Los Granaderos, que llegan obligados a ganar y esperar una chance de avanzar como mejores terceros.

¿A qué hora juegan Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas Uruguay: 19:00 horas

19:00 horas Brasil: 19:00 horas

19:00 horas Chile: 18:00 horas

18:00 horas Bolivia: 18:00 horas

18:00 horas Paraguay: 18:00 horas

18:00 horas Venezuela: 18:00 horas

18:00 horas Ecuador: 17:00 horas

17:00 horas Colombia: 17:00 horas

17:00 horas Perú: 17:00 horas

17:00 horas México: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos: 18:00 horas (ET) / 15:00 horas (PT)

18:00 horas (ET) / 15:00 horas (PT) España: 00:00 horas (del jueves)

¿Qué canal pasa Marruecos vs. Haití EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture y resultados del Mundial 2026