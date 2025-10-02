Qué significa Trionda, el nombre de la pelota para el Mundial 2026, según la FIFA

A 252 días del inicio del Mundial 2026, este jueves 2 de octubre la FIFA continuó con las confirmaciones oficiales de cara al certamen que paralizará al mundo el próximo año. A las mascotas de la Copa del Mundo, bautizadas como Maple, Clutch y Zayu, una por cada país anfitrión, ahora se supo cómo será el balón que utilizarán los 48 seleccionados clasificados a la contienda global.

FIFA la nombró Trionda, y fue presentada con fotos oficiales en la página web del ente madre del fútbol mundial. Como era de esperarse, la pelota es de marca Adidas y, como máximo embajador en el balompié, Lionel Messi acompañó la primera muestra al mundo del esférico mundialista.

El diseño de la pelota posee tres patrones, cada uno de diferente color. Uno rojo, por Canadá; uno verde, por México; y uno azul, por Estados Unidos, y está diseñada con cuatro paneles con formas geométricas irregulares y en forma de onda, a modo de guiño a su nombre. Las figuras mencionadas se unen formando un triángulo, que simboliza la histórica unión de los tres países de Norteamérica.

Al momento de la presentación, que se hizo en un evento organizado en Nueva York por parte de FIFA, Gianni Infantino tomó la palabra y destacó: “Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA“.

La TRIONDA, la pelota oficial para el Mundial 2026 (Getty)

Además, añadió: “La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar”.

La definición de Trionda que dio la FIFA

“El sugerente nombre de TRIONDA, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA“, expresó FIFA en su página web.

Aparte, en sus redes sociales también dieron a entender un segundo significado: “TRIONDA se compone del prefijo ‘tri’-que significa tres, y del sugerente término ‘onda’. El nombre del balón simboliza una ola colectiva de alegría que recorre los países y une el mundo a través del fútbol”.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

