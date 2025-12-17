El primer caso de rotura de ligamentos cruzados que deja afuera del Mundial 2026 a una figura del fútbol argentino

A seis meses del inicio del Mundial 2026, las alarmas se encienden para todos los futbolistas que sueñan con decir presente en la contienda representando a su selección. Debido al poco tiempo que resta, una lesión de gravedad puede comprometer seriamente las posibilidad de estar en la Copa del Mundo, o incluso puede marginarlo por completo de ella.

La alerta “ligamentos cruzados” se activó en las últimas horas en la Selección de Paraguay, y se relaciona con una de las figuras del flamante campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata. Resulta que Santiago Arzamendia, argentino pero nacionalizado paraguayo, sufrió la grave lesión en su rodilla que lo marginará todo el semestre inicial del 2026 y, con él, la participación en la Copa del Mundo.

Desde su debut en 2019, el lateral izquierdo se consolidó en la selección comandada por Gustavo Alfaro y ya lleva disputados 24 partidos en la Albirroja. Su presencia en los 26 convocados para el Mundial 2026 era un hecho por las cuestiones futbolísticas, pero este miércoles se confirmó la peor noticia: Estudiantes comunicó que Arzamendia se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral interno y el menisco interno de su pierna derecha.

Su recuperación total demandará entre seis y nueve meses, por lo que prácticamente no tendrá chances de representar a Paraguay en el Mundial del año próximo. Lógicamente, Gustavo Alfaro y el propio Arzamendia se aferran a un tratamiento que lo devuelva a las canchas en tiempo récord, pero la realidad indica que las posibilidades de estar presente en Norteamérica son casi nulas.

Cómo es la recuperación correcta de una rotura de ligamentos

Las lesiones ligamentarias y sus posteriores recuperaciones demandan entre 6 a 8 meses hasta recibir el alta total debido a que, en la operación, se realiza el reemplazo del ligamento roto por un injerto extraído del propio cuerpo y que puede salir del tendón rotuliano o del isquiotibial, y dicho injerto debe atravesar por un proceso de ligamentización en donde se tiene que adaptar a la función de flexibilidad y estabilidad que otorga un ligamento. Esto, mediante kinesiología, reposo y cargas paulatinas, demanda más de medio año en adaptarse en un 100% para regresar a la “vida normal” de un deportista.

Por ende, Santiago Arzamendia recién podrá especular con una vuelta a las canchas en junio-agosto del 2026, por lo que Estudiantes ya lo descarta para toda la primera parte de la temporada y Gustavo Alfaro también para la Copa del Mundo.

¿Cómo se rompió los ligamentos Santiago Arzamendia?

Existen tres formas en las que un individuo puede lesionarse el ligamento cruzado con este nivel de gravedad: tras recibir un golpe fuerte al lado de la rodilla, al extender excesivamente la articulación de la rodilla o al hacer una parada rápida y cambia de dirección al correr, aterrizando de un salto o girando.

La primera causa fue la que generó la lesión de Arzamendia, ya que se le hizo al momento de disputar una pelota con Juan Nardoni en la final del Clausura. El lateral del Pincha llegó primero a la pelota, pero el rival le hizo un quite lícito, con posterior impacto en su pierna de apoyo. La rotación de la rodilla en esa acción generó la grave lesión.

El grupo de Paraguay en el Mundial 2026

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Europa 3: Eslovaquia, Turquía, Rumania o Kosovo.

