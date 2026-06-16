Quién es Carney Chukwuemeka: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del mediocampista de Austria

El volante jugó en las categorías juveniles de Inglaterra, pero decidió ponerse la camiseta de su país natal para la cita de la FIFA.

Tras 28 años de ausencia, la Selección de Austria regresa este año a la Copa del Mundo. El combinado europeo superó las Eliminatorias de la UEFA y llega a la cita con una buena combinación entre jugadores experimentados y juventud como la de Carney Chukwuemeka.

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El mediocampista de 22 años, que milita en Borussia Dortmund, aportará lo suyo para el gran objetivo de Austria: superar la primera fase, algo que no ocurre desde España 1982. Para ello, los del viejo continente deberán clasificarse en su zona junto a Argentina, Argelia y Jordania.

Biografía y orígenes: ¿Dónde nació, quiénes son los padres y cuántos años tiene Carney Chukwuemeka?

Fecha de nacimiento : 20 de octubre de 2003.

: 20 de octubre de 2003. Lugar de nacimiento : Eisenstadt, Austria.

: Eisenstadt, Austria. Edad actual : 22 años.

: 22 años. Nombre de la madre : No se conoce públicamente.

: No se conoce públicamente. Nombre del padre : Charles Chukwuemeka.

: Charles Chukwuemeka. Hermanos: Caleb Chukwuemeka.

Estadísticas y presente en Borussia Dortmund

Carney Chukwuemeka, jugador de Borussia Dortmund. (Foto: Getty)

Partidos jugados: 55

55 Goles: 3

3 Asistencias: 2

2 Títulos: 0

El camino de Carney Chukwuemeka en la Selección de Austria

Fecha de debut absoluto: 27 de marzo de 2026 (Amistoso ante Ghana con victoria por 5-1 y un gol suyo)

27 de marzo de 2026 (Amistoso ante Ghana con victoria por 5-1 y un gol suyo) Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 3

3 Goles marcados: 1

1 Mundial anterior: el Mundial 2026 será su primera cita.

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Austria para el Mundial?

Por su reciente incorporación al equipo austríaco, se espera que Carney Chukwuemeka inicie los partidos desde el banco de suplentes. Sin embargo, todo indica que será una de las primeras modificaciones de Ralf Rangnick. De sus rendimientos depende para meterse en el equipo titular, aunque su juventud seguramente le aportará al equipo con su ingreso.

Cotización, contrato y valor de mercado de Carney Chukwuemeka