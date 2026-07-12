Un campeón del mundo con Argentina apuntó contra España: “Antes de 2010 no existían”

Tanto la Albiceleste como La Roja están en semifinales del Mundial, aunque van por distintas partes del cuadro.

Los cuartos de final del Mundial 2026 quedaron atrás y ya se sabe cuáles son las cuatro selecciones que disputarán las semifinales. El próximo martes lo harán Francia y España en Dallas, mientras que el miércoles harán lo propio Argentina e Inglaterra en Atlanta. Una de las constantes de esta Copa del Mundo fue la bronca, que principalmente se pudo ver en redes sociales entre argentinos y españoles, pero en esta oportunidad se vivió una situación de tensión entre dos campeones del mundo: Ricardo La Volpe y Carles Puyol.

En el marco del programa de streaming Los Maestros, el Bigotón disparó munición pesada contra Carles Puyol tras analizar la victoria de Argentina ante Suiza: “¿Qué tiene que ver España? Ustedes aparecieron en el 2010, si antes no existían”. Inmediatamente el español respondió: “Si en 2008 ganamos”, pero el arquero campeón del mundo del 78 retrucó: “¿Dónde? Campeones del mundo digo”.

“Ustedes mandaron un verso de 2010… y dónde está la camada de 2014, 2018 y 2022. Ahora tienen la camada, dejen de decir que crearon el 4-3-3… no, el 4-3-3 era de los años 80 y el que rompió con eso fue Arrigo Sacchi”, agregó La Volpe, que prácticamente no dejaba hablar a Puyol.

Ricardo La Volpe. (Foto: Getty).

¿Busquets o Pirlo?

En la discusión también apareció el nombre de Sergio Busquets, pieza fundamental para que España salga campeón del mundo en 2010. El Bigotón preguntó algo alterado: “¿Qué me vas a comprar a Busquets con Pirlo?”. En ese instante, Puyol salió a defender a su compañero de la Selección de España y del Barcelona.

Van Persie y Busquets en la final del Mundial 2010. (Foto: Getty).

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Puyol dijo: “Cuando nos daban el equipo y cuando salí a jugar lo único que esperaba es que jugara Busquets porque yo sabía que para mí el partido iba a ser mucho más sencillo. Daba equilibrio en ataque, en defensa, rompía a primer toque… para mí es un jugador espectacular”.

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