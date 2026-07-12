Infantino: “Analizamos un Mundial de 64 selecciones para 2030”

La FIFA dejó en claro que la tendencia es ampliar el número de participantes en un Mundial. En 2022 se jugó con 32 selecciones, para 2026 pasó a 48 y todo indica que en 2030 serán 62 las selecciones que dirán presentes en el certamen más importante de todos. La intención es que sean 16 grupos de 4 en los que los dos mejores de cada zona avancen a 16avos de final.

El Mundial 2030 se disputará en tres continentes diferentes. Argentina, Uruguay y Paraguay disputarán su primer partido en condición de local y luego se trasladarán a Europa y África, donde se desarrollarán el resto de los encuentros ya que los otros tres anfitriones serán España, Portugal y Marruecos.

¿Mundial de 64?

Gianni Infantino dialogó con Bluewin y afirmó: “Sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica”.

Infantino, Tapia y Domínguez. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”.

¿Cómo podrí beneficiar a Sudamérica un Mundial de 64?

En caso de ampliarse el número de 48 a 64 selecciones participantes podría darse que tanto Argentina, Uruguay y Paraguay sean anfitriones de todos los partidos de sus grupos, por lo que cada una jugaría tres partidos en condición de local en lugar de uno. No es una idea descabellada que cada país sudamericano sea la sede del grupo completo.

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