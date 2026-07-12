Con tres argentinos, el XI ideal de los cuartos de final del Mundial 2026

En la víspera de las semifinales, la redacción de BOLAVIP confeccionó la alineación más destacada de la instancia que acaba de concluir.

La Copa del Mundo 2026 está en la última recta y ya conoce a los 4 semifinalistas que lucharán por estar en el partido decisivo del próximo domingo 19 de julio. En ese sentido, BOLAVIP elaboró el XI ideal de esta instancia, que cuenta con futbolistas de 6 países en la formación. Eso sí, 3 son de la Selección Argentina.

Yassine Bounou (Marruecos)

Yassine Bounou, arquero de Marruecos en el Mundial 2026. (Getty Images)

Si bien Marruecos quedó eliminado del Mundial, el partido de Yassine Bounou fue magnífico. En primer lugar, le atajó un penal a Kylian Mbappé que mantuvo con vida a su equipo y a lo largo del encuentro protagonizó 6 atajadas claves. Sin embargo, el poderío ofensivo francés pudo más que el africano.

Timothy Castagne (Bélgica)

Timothy Castagne, defensor de Bélgica. (Getty Images)

A pesar de que Bélgica perdió ante España, Timothy Castagne fue de lo más destacado. De hecho, el lateral derecho aportó la asistencia en el único gol de su país, que sirvió para igualar el partido momentáneamente. Más allá de esa acción, fue el mejor en esa posición en esta instancia.

Cristian Romero (Argentina)

Cristian Romero, defensor de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Aunque las luces se las llevan los goleadores, Cristian Romero fue el mejor futbolista de Argentina ante Suiza. Sólido e impasable en la marca, preciso y calmo en la salida y hasta con voz de mando en la defensa, Cuti sumó otro gran rendimiento individual en la clasificación a semifinales.

Lisandro Martínez (Argentina)

Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina. (Getty Images)

Al igual que su compañero de zaga, Lisandro Martínez fue clave en la victoria de Argentina frente a Suiza. Muy firme en defensa, con mucha claridad con la pelota en los pies y con la garra de siempre que tanto lo caracteriza, Licha es más titular que nunca en la defensa albiceleste.

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Lucas Digne (Francia)

Lucas Digne, defensor de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lucas Digne tuvo un gran desempeño individual en el triunfo de Francia contra Marruecos. Aunque era una tarea sumamente difícil, no hay dudas de que anuló a Achraf Hakimi y también a Brahim Díaz, la peligrosa dupla que jugó sobre su sector y prácticamente no pudo generar peligro a lo largo de todo el partido.

Fabián Ruiz (España)

Fabián Ruiz, mediocampista de España en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Fue titular en lugar de Pedri y eso generó polémica. Sin embargo, Fabián Ruiz marcó el 1-0 de España ante Bélgica y cambió las críticas en la felicidad de todo un país. Además, se asoció con sus compañeros y fue el encargado de hacer jugar al equipo, liderándolo con sus notables características.

Manu Koné (Francia)

Manu Kone, mediocampista de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Los flashes son de los delanteros, pero Manu Kone fue fundamental en la victoria de Francia ante Marruecos. No caben dudas de que fue el máximo responsable de recuperar la posesión constantemente, presionar alto en campo rival y de ganar prácticamente todos los duelos que protagonizó.

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Jude Bellingham (Inglaterra)

Jude Bellingham, mediocampista de Inglaterra en el Mundial 2026. (Getty Images)

Jude Bellingham, MVP de Inglaterra ante Noruega: convirtió los dos goles. En primera instancia, realizó una magnífica jugada individual dentro del área para marcar de zurda y ya en el alargue lo ganó con su ya típico olfato de gol, jugada en la que aprovechó el rebote del arquero rival para sellar la victoria.

Ousmane Dembélé (Francia)

Ousmane Dembélé, delantero de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

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El vigente Balón de Oro, anotó el 2-0 definitivo de Francia sobre Marruecos. Ousmane Dembélé preocupó constantemente a la defensa africana con sus indescifrables gambetas en velocidad y, como no podía ser de otra manera, convirtió uno de los tantos que sentenció la historia.

Julián Álvarez (Argentina)

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Julián Álvarez, el héroe de la Selección Argentina. En lo que parecía un partido que se iba a definir en los penales, la Araña apareció para convertir un verdadero golazo que significó la clasificación a las semifinales de manera agónica. El cordobés recibió en la puerta del área y la clavó al ángulo: golazo.

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Kylian Mbappé (Francia)

Kylian Mbappé, delantero de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Otra vez, Kylian Mbappé en el XI ideal. Ya parece ser una costumbre, pero el capitán de Francia convirtió un gol y dio una asistencia, por lo que participó en ambos tantos. De esta manera, alcanzó a Lionel Messi como el máximo goleador del Mundial y lo sigue de cerca en el ranking histórico de las Copas del Mundo.

El equipo ideal de los cuartos de final del Mundial 2026

Yassine Bounou; Timothy Castagne, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Lucas Digne; Manu Koné, Fabián Ruiz, Jude Bellingham; Ousmane Dembélé, Julián Álvarez y Kylian Mbappé.