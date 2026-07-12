Kun Agüero se refirió a las críticas que recibe la Selección Argentina en el Mundial: “Hay mucho odio”

El ex delantero apuntó contra quienes critican a los arbitrajes y afirman que favorecen a la Albiceleste.

Luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en la transmisión de ESPN por Disney+, Sergio Aguero se refirió a las polémicas en las redes sociales respecto a los usuarios que afirman que los árbitros favorecen al equipo de Scaloni.

Ante esto, el ‘Kun’ aseguró que no es así y que simplemente a los hinchas de los demás equipos le molesta que la Albiceleste gane, ya que se encuentra en una buena racha en la que se consagró campeona de dos Copas América, más la Finalissima y la última Copa del Mundo.

“Hay mucho odio sobre Argentina con el tema de Leo y todas esa cosas que se dicen. Infantino asumió en 2016 y perdimos la Copa América. Hablan de la famosa ayuda, pero Grondona fue vicepresidente de FIFA por 26 años. En el 78 Grondona no estaba y salió campeón”, inició con su descargo.

Y agregó: “Solo estuvo en el 86. ¿Cuántas finales perdimos? ¿Cuántas semis, cuartos, Copas América? El problema es que Argentina gana y le quieren bajar el precio. Gana y es un quilombo bárbaro. Para mí es expulsión por la falta a Nico González, a ver si los escucho decir por qué el árbitro no fue al VAR. Hablan cuando quieren, mano a mano los agarro”.

🔥🇦🇷 “Hay mucho odio sobre Argentina con el tema de Messi y todo eso que se dice, el problema es que ganamos. La que lo pisan a Nico González es roja y ahí no salen estos a decir que vaya al VAR, cuando quieren hablan. MANO A MANO LOS AGARRO” – Kun Agüeropic.twitter.com/BCSopd8O1U https://t.co/AfUSoIHTRv — PaseClave (@paseclave__) July 12, 2026

Argentina logró una nueva marca en la historia de los Mundiales

Con esta victoria ante Suiza, la Albiceleste logró un récord histórico en la Copa del Mundo y superó una marca que tenía la Selección de Uruguay. La misma está relacionada a una seguidilla de partidos en las que convirtieron por lo menos dos goles o más de manera consecutiva.

Publicidad

Es que, acorde a los datos del periodista español Mister Chip, Argentina se convirtió en el primer país en convertir dos o más goles en Mundiales durante 12 partidos consecutivos. Esta marca comenzó en la victoria 2 a 0 frente a México en Qatar 2022 y se mantiene en la actualidad.

Datos claves