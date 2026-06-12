Quién es Christine Sinclair, homenajeada en Toronto en pleno debut de Canadá en el Mundial

La máxima goleadora histórica entre todos los seleccionados canadienses no quiso perderse la inauguración de la Copa del Mundo en su país.

Tanto en las redes sociales de la Selección de Canadá como en la transmisión oficial de la previa de su estreno absoluto como anfitriona en un Mundial, enfrentando a Bosnia Herzegovina en el Estadio Nacional de Toronto, rindieron homenaje a Christine Sinclair, quien fue localizada con ubicación preferencias en las tribunas para presenciar el encuentro.

Se trata de una personalidad ilustre para el fútbol canadiense, no solo por sus 23 años de trayectoria en el seleccionado femenino, sino también por ser su máxima goleadora histórica, con 190 anotaciones, y la futbolista con más partidos disputados, un total de 331 presencias.

The 🐐 in attendance today on her birthday! pic.twitter.com/DaFuttBdP5 — CANMNT (@CANMNT_Official) June 12, 2026

Sinclair también lideró a la Selección de Canadá a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra todos los pronósticos, aunque solo marcó un gol en ese torneo. Cuatro años antes, había sido destacada como la mejor jugadora de los Juegos de Río, en los que el seleccionado canadiense se quedó con el bronce.

En 2019, la Asociación Canadiense la reconoció como la futbolista de la década en Canadá. A nivel de clubes, disputó 313 partidos y marcó 139 goles, además de haber sido tres veces campeona de la NWSL con Portland Thorns, equipo estadounidense donde también es ícono, al que defendió desde 2013 hasta su retiro en 2023.

Sinclair dejó el fútbol profesional en 2023.