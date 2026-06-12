Quién es el árbitro argentino del partido entre Canadá y Bosnia por el Mundial 2026

A sus 44 años de edad y con más de 430 partidos oficiales dirigidos, el argentino Facundo Tello pondrá inicio a su segunda Copa del Mundo.

Luego de lo que fue el debut de México en la jornada inaugural del Mundial 2026, este viernes llega el turno del debut de los otros dos organizadores de la Copa del Mundo: Canadá y Estados Unidos. En el caso de la Selección de Canadá, su partido de este viernes es contra Bosnia-Herzegovina en el Estadio de Toronto (BMO Field) y cuenta con el arbitraje del argentino Facundo Tello.

El árbitro del partido de Canadá vs. Bosnia-Herzegovina es Facundo Tello, colegiado argentino de 44 años nacido en Bahía Blanca y con más de 430 partidos oficiales en sus espaldas. Tello es ya un árbitro consolidado para FIFA, con antecedentes como el Mundial de Clubes en 2025, la EURO 2024 y de la Copa Árabe de la FIFA, en la previa de esta Copa del Mundo.

Además, ya había dirigido en Qatar 2022, su primer Mundial, donde fue el árbitro principal de tres partidos: Suiza vs. Camerún y Portugal vs. Corea del Sur, por fase de grupos, y Portugal vs. Marruecos, por Cuartos de Final.

Facundo Tello tendrá su debut del Mundial 2026 en Canadá vs. Bosnia. (Getty)

En Canadá vs. Bosnia, Tello estará acompañado por los jueces de línea Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, en tanto que el VAR estará a cargo de Hernán Mastrángelo. Todos ellos de nacionalidad argentina. El cuarto árbitro es Khalid Alturais, de Arabia Saudita y el asistente del VAR es Antonio García y el Soporte del VAR, Tatiana Guzmán de Nicaragua.

Cabe recordar que Facundo Tello ya dirigió un partido ligado a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue el cruce que protagonizaron por el Torneo Clasificatorio Intercontinental República Democrática del Congo y Jamaica el pasado 31 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara.

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Facundo Tello iniciará su segunda Copa del Mundo, tras su actuación en Qatar 2022. (Getty)

Terna arbitral de Canadá vs. Bosnia-Herzegovina

Árbitro : Facundo Tello (Argentina)

: Facundo Tello (Argentina) Asistente 1 : Juan Pablo Belatti (Argentina)

: Juan Pablo Belatti (Argentina) Asistente 2 : Gabriel Chade (Argentina)

: Gabriel Chade (Argentina) Cuarto árbitro : Khalid Al-Turais (Arabia Saudita)

: Khalid Al-Turais (Arabia Saudita) VAR : Hernán Mastrángelo (Argentina)

: Hernán Mastrángelo (Argentina) AVAR : Antonio García (Uruguay)

: Antonio García (Uruguay) SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Datos del Partido

Horario : 16:00 horas

: 16:00 horas TV : Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Árbitro : Facundo Tello (ARG)

: Facundo Tello (ARG) VAR : Hernán Mastrángelo (ARG)

: Hernán Mastrángelo (ARG) Estadio: Toronto Stadium (BMO Field) – Toronto, Ontario. Canadá.