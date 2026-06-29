Quién es el árbitro de Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Este lunes 29 de junio, bajo la órbita de los 16avos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, los seleccionados de Alemania y Paraguay se encuentran frente a frente con el Gillette Stadium de la ciudad de Boston como testigo. Lo hacen con el objetivo en común de sellar el pasaje rumbo a los octavos de final.

En ese contexto, el árbitro marroquí Jalal Jayed fue el designado por la FIFA para impartir justicia en este trascendental partido entre europeos y sudamericanos. El colegiado, de solamente 39 años de edad, que es internacional desde 2019, afronta el gran desafío de liderar el equipo arbitral en este cruce de la Copa del Mundo.

Jayed cuenta con una destacada trayectoria en las competencias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), habiendo dirigido encuentros de la Champions League de África, la Copa Africana de Naciones y las Eliminatorias Continentales. Además, viene de registrar un importante paso por el Mundial Sub-20 celebrado en Chile durante 2025.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 120 partidos que componen su historial registrado, sancionó 60 penales, lo que marca un promedio de cobros desde los doce pasos verdaderamente alto para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Jayed ha sacado un total de 394 tarjetas amarillas y ha ejecutado 19 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento a rajatabla.

La terna de árbitros completa de Alemania vs. Paraguay

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Jalal Jayed (Marruecos) Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Mostafa Akarkad (Marruecos) Cuarto árbitro: Ma Ning (China)

Ma Ning (China) Quinto árbitro: Zhou Fei (China)

Zhou Fei (China) VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Tatiana Guzmán (Nicaragua) AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

Hamza El Fariq (Marruecos) SVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)

El cuadro del Mundial 2026