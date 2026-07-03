Quién es el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Será el tercer partido para el árbitro internacional de 45 años en la presente Copa del Mundo.

La Selección Argentina enfrenta este viernes a Cabo Verde buscando sellar su boleto a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se desarrolla en el Hard Rock Stadium de Miami. Quien se quede con la victoria, se medirá ante el ganador del duelo que en el primer turno del día disputan Australia y Egipto.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro canadiense Drew Fischer. A sus 45 años, el referí nacido en Calgary cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Fischer es uno de los jueces más consolidados y respetados de la CONCACAF, acumulando una enorme experiencia en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y en torneos de selecciones como la Copa Oro y la Nations League, además de registrar un importante recorrido en cabinas de video arbitraje (VAR) en torneos de máxima jerarquía mundial.

Por ello, es bien conocido por futbolistas como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, a los que ha dirigido más de una vez en el fútbol de Estados Unidos y Concacaf. Será su tercer partido en esta Copa del Mundo, en la que ya dirigió los duelos entre Francia e Irak y Croacia vs. Ghana.

Discusión entre Fischer y Luka Modric en pleno Croacia vs. Ghana.

El equipo arbitral completo

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Drew Fischer (Canadá) Asistente 1 : Micheal Barwegen (Canadá)

: Micheal Barwegen (Canadá) Asistente 2 : Lyes Arfa (Canadá)

: Lyes Arfa (Canadá) 4to árbitro : Katia García (México)

: Katia García (México) 5to árbitro : Sandra Ramírez (México)

: Sandra Ramírez (México) VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

AVAR: Ivan Bebek (Croacia)