¿Quién es el árbitro de Argentina vs. España por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque que definirá al nuevo campeón del mundo.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 llega a su fin con el partido más esperado de todos. En el marco de la gran final, la Selección de Argentina se enfrenta a la Selección de España en un compromiso histórico para consagrar al dueño de la máxima cita mundialista. Al tratarse de un duelo de altísima intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro esloveno Slavko Vinčić. A sus 46 años, el referí nacido en Maribor cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Vinčić es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Primera Liga de su país, máximas competencias de la UEFA como la Champions League y la Europa League, y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Eurocopa.

Slavko Vinčić, árbitro de la final del Mundial. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Argentina vs. España

Para este gran choque mundialista, el juez principal esloveno contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Slavko Vinčić (Eslovenia) Árbitro asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Tomaž Klančnik (Eslovenia) Árbitro asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Andraž Kovačič (Eslovenia) Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Adham Makhadmeh (Jordania) Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Mohammad Alkalaf (Jordania) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Nicolás Gallo (Colombia) SVAR: Khamis Al-Marri (Catar)

Khamis Al-Marri (Catar) SBVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Tatiana Guzmán (Nicaragua) SBAVAR: Guillermo Pacheco (México)

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026