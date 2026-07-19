¿Quién es el árbitro de Argentina vs. España por el Mundial 2026?

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 llega a su fin con el partido más esperado de todos. En el marco de la gran final, la Selección de Argentina se enfrenta a la Selección de España en un compromiso histórico para consagrar al dueño de la máxima cita mundialista. Al tratarse de un duelo de altísima intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.
Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro esloveno Slavko Vinčić. A sus 46 años, el referí nacido en Maribor cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.
Vinčić es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Primera Liga de su país, máximas competencias de la UEFA como la Champions League y la Europa League, y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Eurocopa.
Slavko Vinčić, árbitro de la final del Mundial. (Foto: Getty).
El cuerpo arbitral completo para Argentina vs. España
Para este gran choque mundialista, el juez principal esloveno contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:
- Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)
- Árbitro asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)
- Árbitro asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)
- Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
- Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (Jordania)
- VAR: Bastian Dankert (Alemania)
- AVAR: Nicolás Gallo (Colombia)
- SVAR: Khamis Al-Marri (Catar)
- SBVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)
- SBAVAR: Guillermo Pacheco (México)